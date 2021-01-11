«Чистейшей воды язычество»: врачи и священники — о крещенских купаниях

В период пандемии коронавируса крещенские купания, которые традиционно проходят вечером 18 января, могут привести к новому скачку распространения заболевания, уверены медики. В Омской области Роспотребнадзор выступил с рекомендацией отказаться в этом году от праздничного ритуала, поскольку в раздевалках существует высокая опасность заражения. Официального запрета в регионе, как и в других, пока нет.

Как объяснила «Газете.Ru» терапевт-пульмонолог Марина Казакова, причиной роста числа случаев COVID-19 может стать несоблюдение санитарных норм участниками мероприятий, посвященных православному празднику.

«Дело не в самом купании — оно ничем не повредит. Неважно, купаетесь ли вы в море, озере или проруби. Коронавирус на воде не распространяется. Другой вопрос — массовое скопление людей, которые уж точно не будут носить маски и соблюдать необходимую дистанцию», — заявила врач.

Кроме того, для неподготовленных людей купание в ледяной воде может обернуться переохлаждением — оно приводит к стрессу для организма и снижению защитных функций, предупредила иммунолог Мария Польнер.

«Избегать переохлаждения стоит пациентам с заболеваниями органов дыхания. Кроме того, при начальных проявлениях респираторных инфекций или при остаточных явлениях воспалительных процессов можно усугубить свое состояние», — объяснила медик «Газете.Ru».

Призвал воздержаться от купания в проруби и врач-терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев: «Людям с ослабленным здоровьем — а таких сейчас очень много — купаться идти не стоит ни в коем случае. Мне кажется, что для духовного аспекта человеческой жизни важно соблюдать чистоту на протяжении всего года, а не один раз окунуться в купель с риском последующего заражения серьезной болезнью».

Для снижения рисков для купающихся врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов рекомендовал организаторам крещенских мероприятий поставить палатки с врачами-диагностами для скрининга инфекций неподалеку от мест проведения мероприятий.

«Если что-то выявится экспресс-тестами — отправить человека на самоизоляцию. Было бы справедливо допускать людей к купанию c отрицательным тестом на РНК SARS-CoV-2 или отрицательным тестом на антиген», — подчеркнул он.

Представители духовенства говорят, что для празднования Крещения необязательно нырять в прорубь. Как объяснил «Газете.Ru» настоятель Храма святого князя Владимира в Норильске, протоиерей Димитрий Харцыз, ничего не значащие с духовной точки зрения купания приобрели для многих некое мистическое, «высокодуховное» значение, заслонив собой весь смысл Праздника Крещения Господня.

«Я вообще, как и очень большое количество священников, против купаний как таковых. Народ относится к купанию как к панацее от всех проблем. Мол, окунулся — снял грехи! Это чистейшей воды язычество. Плюс ко всему, порой не оценив свои силы, здоровье, находясь в нетрезвом состоянии, наслушавшись о «чудодейственной» силе купания, люди просто получают кучу проблем здоровью и самой жизни.

Так что думаю, Господь потихоньку все это убирает из духовной жизни. Не умеете правильно осмысливать, правильно пользоваться, и нечего», — уверен священнослужитель.



Настоятель Казанской церкви в Твери отец Антоний Русакевич также подчеркнул — меры предосторожности во время купаний будут варьироваться в зависимости от ситуации с коронавирусом в разных регионах. При этом игнорировать рекомендации, озвученные Роспотребнадзором, точно не стоит, так как речь идет о жизнях людей.

«Для православного человека самое важное — помолиться на богослужении в своем храме. Сейчас во всех храмах по благословению священноначалия соблюдаются необходимые меры предосторожности. А купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению. При организации крещенских купаний настоятели храмов совместно с представителями местной власти каждый год решают, какие меры безопасности необходимо соблюдать. В этом году к ним прибавились меры против короновируса», — рассказал священник.

Несмотря на то что рядом с подготовленными для купаний местами будут дежурить медики, не стоить пренебрегать общеизвестными правилами безопасности. Купания в ледяной проруби противопоказаны людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, повышенным артериальным давлением, а также больным сахарным диабетом и беременным женщинам.

Обязательно поешьте не менее чем за час до купания. А вот от алкоголя — по крайней мере до купания — необходимо отказаться, поскольку в состоянии опьянения организм меньше чувствует холод и легче переохлаждается. Кроме того, как отметил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев, сочетание спиртных напитков и холода может вызвать сердечный приступ, инсульт, инфаркт с летальным исходом. После окунания рекомендуется согреться горячим чаем, лучше всего травяным или ягодным, и не оставаться долго на морозе.

О смысле купания в проруби в православный праздник «Газете.Ru» ранее рассказывал ректор Свято-Филаретовского института, священник Георгий Кочетков. По его словам, крещенское купание не стоит путать с обрядом крещения.

«Наверное, в так называемых крещенских купаниях может быть и что-то хорошее, если этим не злоупотреблять, если не относиться к этому с каким-то суеверным страхом и не путать это со святым крещением. Церковь отвергает всякую магию, всякое суеверие, но радуется, когда люди чувствуют, что что-то меняется в их жизни. Ведь люди ощущают свои грехи почти как физическую грязь и хотят от нее очиститься в водах крещенского праздника», — говорил он.

Праздник Богоявления, отмечал Кочетков, с первых веков христианства был связан с практикой крещения. Подготовка к ритуалу занимала два-три года, а иногда и до пяти лет, «если были какие-то особые осложняющие обстоятельства».