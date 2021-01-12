Иссиня-черная аномалия: Вильфанд предсказал России морозы

Сильные морозы накрывают центр Европейской России и юг Западной Сибири. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сообщает РИА «Новости».

«Эта аномалия [на карте] закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — отметил он.

Аномальные морозы установятся на северо-западе, в Поволжье и Урале. В последний раз такие холода в этих местах были лет пять назад, добавил синоптик.

«Температура ниже нормы на семь-десять градусов… Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», — подчеркнул он.

По словам Вильфанда, морозы связаны с необычным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал. Холоднее всего, добавил он, будет в конце рабочей недели — в пятницу и субботу.

С каждым днем холодать будет все сильнее — к четвергу обычные для этого времени года температурные показатели будут «понижены» на 7-8 градусов.

«Сильных холодов нет, но <…> она (погода — прим. ред.) сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

«В Москве по-настоящему холодная погода, и уже в ночь на 13 января прогнозируется -14...-19°C, а местами — до -24°C», — добавил синоптик. К пятнице, 15 января, похолодание усилится — температура днем опустится до -19°C, а в субботу в светлое время суток ожидается -20°C.

Ведущий научный сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что морозы в Москве всю текущую неделю будут держаться в районе -20°C.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года», — заявил он. По словам Тишковца, сугробы в Москве станут больше на треть, а в Подмосковье вырастут и на 50%, до 40-45 сантиметров.

«Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — отмечал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Иссиня-черный» — не первый цветовой эпитет, который Вильфанд использует, обрисовывая складывающуюся ситуацию с погодой. В прошлую зиму в Москве, к примеру, практически не выпадал снег. По всей России температура значительно превышала норму, а в европейской части России какое-то время и вовсе была плюсовой. В Гидрометцентре придумывали для обозначения погодных аномалий красивые эпитеты, называя зиму 2019-го «розовой» и «вишневой». Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнял метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Евгений Тишковец из центра «Фобос» призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».