Все на прививку: Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19

Со следующего понедельника, 18 января, Россия должна перейти к массовой вакцинации людей от коронавируса. Об этом заявил на совещании с правительством страны президент РФ Владимир Путин, его слова передает РИА «Новости».

«Выстроить соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — попросил кабмин глава государства.

Он также призвал подготовить необходимую инфраструктуру. Путин напомнил, что «слава Богу, вакцина [российского производства] не требует необычных условий для транспортировки».

«У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — добавил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что со следующей недели российские ведомства готовы перейти к широкомасштабной вакцинации. Однако нужны дополнительные консультации с краями, областями и республиками.

«До конца января <...> поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию», — отметила также зампред правительства.

11 января президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что остановить пандемию коронавирусной инфекции можно только при вакцинации 75% населения в максимально сжатые сроки.

«Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим», — пояснила специалист. Она подчеркнула, что в кратчайшие сроки необходимо создать иммунную прослойку, вакцинация не должна затянуться на 3 года. По ее словам, в случае с COVID-19 прививать людей необходимо по сценарию с гриппом, так как пока неизвестно, как долго будет сохраняться эффективность вакцины.

10 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в мире больше 1,5 миллиона человек привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

31 декабря в своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин заявил, что эпидемию коронавируса в стране полностью остановить еще не удалось. Глава государства выразил надежду, что в 2021 году получится восстановить нормальную жизнь.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь», — подчеркнул Путин. По его словам, эпидемия COVID-19 пока еще полностью не отступила, но при этом борьба с ней «не прекращается ни на минуту».

За день до этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обе российские вакцины — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — хороши, хотя и имеют различия. По ее словам, «Спутник V» немного реактогеннее, однако оба препарата не имеют серьезных побочных эффектов и отлично работают. Голикова подчеркнула, что российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.