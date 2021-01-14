Опасно для жизни: от каких лекарств стоит отказаться при COVID-19

Аспирин под запретом

Заболевая коронавирусной инфекцией, люди зачастую начинают заниматься самолечением и принимают препараты, которые обычно используются при простых ОРВИ и считаются безопасными. Однако врачи предупреждают: в случае с COVID-19 такие лекарства могут только навредить.

В первую очередь это касается жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). По словам заведующей психоневрологическим отделением поликлиники №4 управделами президента РФ Ирины Вереютиной, речь идет об аспирине и анальгине.

«Пациентам с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол», — отмечала она, подчеркивая, что применение аспирина и анальгина в данном случае «неприемлемо».

Так, аспирин из-за содержания в нем ацетилсалициловой кислоты (вещество, оказывающее жаропонижающий эффект) на фоне инфекционных заболеваний может вызывать синдром Рея — опасное состояние, при котором возникает острая печеночная недостаточность и гипераммониемия (повышение концентрации аммиака в организме, способное вызвать кому и даже смерть).

Кроме того, аспирин создает условия для проникновения коронавируса в легкие, что ускоряет появление пневмонии и альвеолярного поражения легких, рассказывала в интервью газете «Вечерняя Москва» врач-вирусолог Надежда Жолобак.

Специалисты из клиники Майо США выяснили, что нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к сердечному приступу или инсульту.

Американские ученые проанализировали данные 56 тыс. взрослых людей с повышенным артериальным давлением, на протяжении длительного времени принимавших НПВС. В результате наблюдения выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших такие препараты, в течение четырех недель случался сердечный приступ или инсульт. Они также заметили, что самый высокий риск побочных реакций вызывает лекарство целекоксиб — инфаркт случался у 1 из 105 пациентов.

Учитывая, что коронавирус довольно часто повреждает именно сердечно-сосудистую систему, прием НПВС может привести к еще большим осложнениям.

«Из-за ковида нарушается свертываемость крови, что приводит к образованию микротромбов, а изменения жесткости сосудистой стенки становятся причиной повышенного артериального давления — и это только некоторые последствия вируса», — говорил газете «Аргументы и факты» врач-кардиолог, завотделением восстановительного лечения Тюменского кардиологического научного центра Тимофей Семенихин.

В свою очередь врач-кардиолог Юрий Кузьменков ранее сообщал, что длительное применение НПВС может вызывать и развитие гастропатии — повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, приводящего к развитию эрозий и язв. Кроме того, по его словам, при гастропатиях часто встречаются различные диспепсические нарушения (расстройства пищеварения — «Газета.Ru»).

Диарею и насморк лучше стерпеть

Между тем американский врач и специалист в области инфекционных заболеваний Джошуа Шаффцин считает опасным использование противодиарейных препаратов для устранения симптомов COVID-19. Об этом он рассказал журналу Good Housekeeping.

«Замедление работы кишечника может обернуться неполным выводом инфекции и устранением воспаления», — пояснил медик. По его словам, тошнота и диарея — показатели того, что пищеварительный тракт находится в процессе уничтожения бактерий, и в этом ему мешать нельзя.

Поэтому все лекарства, которые содержат противодиарейный препарат лоперамид, принимать противопоказано. «Главное — пить воду и просто позволить процессу идти своим чередом», — заметил эксперт.

Также больному коронавирусом навредят некоторые противозастойные средства и ингаляторы, которые следует использовать только больным астмой, уточнил Шаффцин.

Специалист подчеркнул, что все средства, которые содержат фенилэфрин, являющийся активным ингредиентом многих популярных безрецептурных противоотечных средств для носа, могут быть особенно вредны для людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

«Эти препараты вызывают закрытие мелких кровеносных сосудов в носу. Для людей с высоким кровяным давлением это действительно может быть проблемой, потому что это приведет к закрытию сосудов и в других местах»,

— добавил эксперт.

Антибиотики не спасут

Немалый вред при коронавирусной инфекции организму может нанести и применение антибиотиков, заявлял главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

«По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем», — пояснял он.

По словам медика, необоснованная антибактериальная терапия может значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к угрожающим жизни последствиям. «Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача», — подчеркивал Козлов.

В то же время терапевт-пульмонолог Марина Казакова сообщала «Газете.Ru», что вредным при COVID-19 является и самостоятельный прием кроворазжижающих препаратов. «Их назначать должен только врач. Иначе можно умереть от тяжелого кровотечения быстрее, чем от коронавируса», — предупредила она.