Будет хуже: в ВОЗ опасаются перспектив развития пандемии

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире вновь достигла пиковых показателей. Об этом со ссылкой на директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана сообщает РИА «Новости».

Второй год пандемии, по его словам, может оказаться даже более тяжелым. В Европе и Северной Америке сочетание негативных факторов максимально способствует распространению заболевания.

Среди них Райан назвал морозы, скопление людей в помещениях и новые штаммы коронавируса, которые ходят по Европе.

ВОЗ сообщила ранее, что в мире заразились коронавирусом более 90 млн человек. Скончались от COVID-19 и связанных с ним факторов почти 2 млн человек. За сутки на планете зафиксировали более 546 тыс. новых случаев коронавируса и почти 10 тыс. летальных исходов.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в ближайшие недели необходимо «ускорить внедрение и обеспечить справедливое распределение вакцин». Она также добавила, что вакцинация поможет положить конец пандемии, однако не решит всех вопросов. При этом

в России снижается число заражений коронавирусом, хотя показатели по всему миру остаются высокими.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу. При этом причин для значительного спада заболеваемости нет, поэтому говорить о победе над COVID-19 пока рано.

«У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая», — сказал он. Альтштейн добавил, что в настоящий момент объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения. Власти РФ планируют их нарастить уже в ближайшее время.

9 января председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев заявил «Московскому комсомольцу», что Россия в ситуации с пандемией коронавируса пойдет по тому же сценарию, что и другие страны, так как у вируса «нет гражданства». Врач предположил, что к весне текущего года заболеваемость коронавирусом в России станет минимальной. Он также обратил внимание, что в настоящее время в разных частях заболеваемость вышла на плато либо верно идет на спад.

13 января журнал EurekAlert сообщил, что американские ученые проанализировали данные по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, и составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. По мнению авторов исследования, вспышка COVID-19 перейдет от пандемии к эндемической форме и будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции, без подпитки внешними инфекциями.

Притом эндемический коронавирус Sars-CoV-2 может стать «детской болезнью», когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет. Пожилые люди все еще могут заразиться, но у них будет иммунная защита от тяжелого течения.

Авторы также отмечают, что если первичные инфекции у детей будут протекать в легкой форме, когда вирус станет эндемическим, широкомасштабная вакцинация может не потребоваться. В настоящее время вакцинирование необходимо, так как оно снижает тяжесть заболевания и формирует массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.