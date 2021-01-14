Камни в короля: в Брюсселе вспыхнули протесты из-за смерти мигранта

Свыше 100 участников протестов в память о 23-летнем Ибрагима Барри, скончавшемся в выходные в полицейском участке, были задержаны в Брюсселе. Об этом в Twitter рассказал руководитель администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир.

Трагедия, которая привела к протестным акциям, произошла 9 января в Брюсселе в районе Северного вокзала. В этот день Ибрагима Барри снимал на камеру телефона правоохранителей, которые проверяли документы у группы людей.

Издание The Brussels Times передавало, что полицейские решили проверить удостоверения личности молодых людей, которые собрались толпой в районе привокзальной площади, что нарушает введенный из-за COVID-19 карантин. После этого силовики подошли к Барри.

Однако тот испугался и побежал — его догнали, задержали и доставили в участок. Войдя в здание, мигрант потерял сознание. В генпрокуратуре страны заявили, что сотрудники полиции пытались оказать молодому человеку первую помощь — они даже хотели использовать дефибриллятор, но он оказался сломан.

Прибывшие на вызов силовиков медики доставили Барри в больницу, где он через несколько часов скончался.

«Согласно предварительной информации и видеозаписям, речь не идет о насилии. Молодому человеку стало плохо в помещении полицейского участка. Он осел на пол и потерял сознание. Адвокат, представляющий семью, на основании этих данных обвиняет полицейских в том, что они оставили его на 5-7 минут лежать на земле», — писало местное издание Sudinfo.

Юрист пояснил СМИ, что семье также сообщили, что у молодого человека был порок сердца и из-за этого у него, возможно, произошел сердечный приступ на фоне физической нагрузки.

«Да, он убегал от полицейских, но был хорошим футболистом, спортсменом. Это вызывает вопросы. Сам по себе порок сердца не объясняет его смерти. Предварительные анализы не выявили в крови или в желудке Ибрагима следов наркотиков», — отметил защитник.

Родственники покойного утверждают, что полицейские сообщили им о смерти сына лишь через шесть часов после трагедии, несмотря на то что у силовиков были их номера телефонов.

Прокуратура Брюсселя и специальный отдел внутренних расследований полиции бельгийской столицы начали выяснение обстоятельств смерти Ибрагима Барри.

13 января сотни брюссельцев вышли на акцию протеста «Справедливость для Ибрагима», которая, несмотря на карантин, была согласована с властями города. Демонстрация прошла в целом мирно и закончилась примерно в 17.00 по местному времени (19.00 мск).

Однако уже после митинга около 100 участников стали скандировать оскорбляющие полицейских лозунги и поджигать дымовые шашки. Пытавшихся пресечь беспорядки полицейских нарушители закидали камнями — затем они даже подожгли участок правоохранителей. После этого протестующие принялись громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.

По данным агентства Belga, в эпицентре беспорядков оказался кортеж короля Бельгии Филиппа. Автомобиль монарха покинул дворец и направлялся в резиденцию, когда на его пути встали протестующие. Водитель с помощью полицейских смог за несколько минут вывести машину на соседнюю улицу, король не пострадал.

В итоге силовикам удалось восстановить порядок. Власти возобновили движение транспорта. Городские службы приступили к уборке битого стекла, мусора, ремонту нескольких поврежденных хулиганами остановок общественного транспорта, поломанных рекламных вывесок и мусорных урн.

Это не первый инцидент с правоохранителями в Бельгии, который вызвал общественное возмущение. Так, в конце декабря полицейские в ходе дознания избили жительницу дома в деревне Ватерлоо под Брюсселем, на которую пожаловались соседи.

По данным портала Sudinfo, из жилища доносилась громкая музыка — и силовики приняли это за вечеринку. Однако в доме была только семья из трех человек и их подруга. После того, как к ним вломились, они стали снимать происходящее на телефон — за это одна из сотрудниц полиции заломила за спину руку женщине и повалила ее на землю, разбив лицо и сломав нос.