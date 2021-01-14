«Логово сибирской зимы»: Россию накрыл аномальный холод

В России бушует сразу несколько циклонов, которые во многих регионах страны привели к аномально низким температурам. В Гидрометцентре ранее обещали, что Европейская часть страны «посинеет» от холода. Холода в регионе будут вызваны перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр России.

Температура воздуха опустится ниже нормы на 7-10 градусов. Даже днем синоптики обещают морозы до -25°С. Тем временем в Архангельской области, Коми и Ненецком округе столбики термометров могут в ближайшее время опуститься до -35°С.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, около 40-50% территории страны затронут аномальные морозы. Резкого потепления до показателей оттепели ждать не стоит в ближайшее время, предупредил он.

Так, в Москве прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы. На главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, было зафиксировано -14°С, сообщили в столичном метеобюро.

Кроме того, в ночь на 14 января в Москве начался сильный снегопад, к утру дороги занесло, образовалась гололедица. В метеобюро Москвы предупредили, что за сутки в столице может выпасть более 20% месячной нормы осадков.

В свою очередь в ГИБДД попросили жителей столицы не использовать личный транспорт без необходимости. МЧС также рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать внезапных обгонов и перестроений. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не становиться под деревьями.

К концу недели мороз будет крепчать — ожидается до -25°C. Похолодание связано с приходом в европейскую часть России арктических воздушных масс.

По словам профессора Росгидромета Валерия Малинина, в Петербурге сложится похожая ситуация. К концу недели придет новая морозная волна, которая продержится несколько дней — похолодает до -18°C. Затем установится температура около -10…-5 °C.

На севере европейской части России, в Вологде, из-за аномальных морозов отменили занятия для учащихся 1-5-х классов. В период с 12 по 24 января 2021 года дети будут вынуждены учиться в домашних условиях. 14 января температура дойдет до отметки -34°C.

«Таких морозов мы не видели несколько лет, последние зимы у нас были очень теплые. Мы окажемся в логове сибирской зимы», — предупреждал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с ТАСС.

Тем временем, по словам метеорологов, три уральских региона: Свердловская, Курганская и Челябинская область, оказались под влиянием двойного ультраполярного вторжения, которое двигался на округ с северного полюса. В этих регионах морозы достигают -41…-38°C.

Между тем в субъектах из-за морозов были отменены занятия в школах Челябинска для 1-7-х классов первой и второй смены. Аналогичное решение принято и в Магнитогорске: там в школу не пойдут ученики 1-11-х классов.

Однако сильные морозы продержатся недолго, и уже к пятнице на Среднем Урале установится комфортная зимняя температура в -10°C.

Тем временем в Сибирском федеральном округе в северных районах температура воздуха опустится до -48°С, предупреждали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС. На дистанционное обучение из-за низкой температуры ушли ученики всех школ Якутска и пригородов, сообщает «Интерфакс»

«Восточная периферия антициклона распространится за западные районы Западной Сибири, где осадки маловероятны. Тем временем в южных районах еще сохранится влияние уходящего циклона и местами вероятен небольшой снег», — пояснили метеорологи.

Морозы до -43°C ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Температура будет на 15-18 градусов ниже нормы. В Гидрометцентре отметили, что в Азиатской части России такие температуры в последний раз фиксировались в 2006 году.