Вторая жизнь заразы: как зарабатывают на ношеных масках и перчатках

В Москве возбудили уголовное дело после того, как в столицу попала партия почти из 10 млн использованных медицинских перчаток. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, одна из российских компаний заключила с зарубежной фирмой, название которой не уточняется, контракт на поставку виниловых перчаток – всего их поступило 9,9 млн.

«В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении»,

— говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что поставка бывших в употреблении средств индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19 является грубейшим нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.

Как рассказал завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский, виниловые перчатки обрабатываются на предприятиях, чаще всего радиационным методом с использованием гамма- и бета-излучения. «Повторная их какая-то дезинфекция или стерилизация не проводится», — заметил он в беседе с телеканалом «360».

Медик добавил, что винил не выдерживает «ни кипячения, ни нагревания в сухом жаровом шкафу», поэтому, по его мнению, в Москву перчатки поставили даже без предварительной обработки.

«Это просто медицинские отходы. Какие возбудители там могли остаться? Все зависит от того, в каких условиях это все хранилось. При низкой температуре и относительной влажности возбудители могут сохраняться достаточно долго. Вирусы не очень, а споры, токсины — гораздо более длительный период», — пояснил завкафедрой РУДН.

В свою очередь член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил Росздравназдору и Роспотребнадзору проверять не отдельные партии, а создать общий механизм проверки изделий медицинского назначения, поступающих в страну. «Но мошенничество может быть и внутри страны, и это надо контролировать», – заключил он в беседе с Общественной службой новостей.

Хотя сейчас сообщения о преступлениях подобного плана встречаются редко, еще весной, когда дефицит средств индивидуальной защиты ярко проявился во многих странах, СМИ активно предупреждали о набирающих популярность среди злоумышленников схемах оборота использованных СИЗ.

Так, в начале пандемии коронавируса газета «Московский комсомолец» выпустила заметку, в которой призвала россиян резать или рвать перчатки и маски перед тем как выбросить. Издание писало, что в России зарождается «целый бизнес» по продаже уже ношеных медицинских масок.

Информированный источник рассказал «МК», что мошенники достают использованные маски прямо из мусорных контейнеров и возвращают их к товарному виду – чистят от образовавшихся пятен, отпаривают и запечатывают в пакет. Затем такие «средства защиты» передаются уличным спекулянтам, которые продают их у метро, остановок общественного транспорта и в подземных переходах.

О похожей бизнес-схеме весной 2020 года также стало известно в Таиланде. Тогда правоохранительные органы страны ликвидировали фабрику, которая продавала использованные медицинские маски для лица под видом новых. Об этом сообщал глава районного отделения полиции провинции Сарабури Сомсак Кэусена.

Сотрудники полиции обнаружили шесть работников подпольной фабрики – все они были подросткового возраста. В их задачи входила сортировка использованных медицинских масок, стирка и глажка утюгом. Затем средства защиты помещались в коробки и продавались как новые.

«Работники рассказали, что получали по одному бату (около трех российских рублей, — «Газета.Ru») за маску, в день они перерабатывали до 400 штук каждый», — передавала газета The Nation Thailand.

Владела фабрикой 47-летняя местная жительница. Она рассказала полиции, что всего ей удалось продать 200 тыс. использованных масок. После случившегося власти Таиланда заявили, что возьмут на себя полный контроль над распространением масок по всей стране.

Об опасности продажи использованных масок в начале пандемии заявляли и в Европоле – полицейской службе Европейского союза. Там рассказывали, что мошенники крадут медицинские отходы, которые выбрасывают больницы. По данным Европола, на черном рынке ежедневно появляются новые торговцы использованными средствами защиты.

«Это настоящее преступление — как с точки зрения получения доходов, так и с точки зрения потенциального вреда для здоровья населения», — говорилось в отчете Европола.

Спрос на продажу использованных средств индивидуальной защиты появился, так как стоят они дешевле, а люди в условиях пандемии предпочитают экономить. «Снижение покупательной способности потребителей может вдохновить фальсификаторов на еще большее развитие мошенничества», — заявляли в европейской полиции.

Там добавили, что весной Европа также столкнулась с нехваткой масок и перчаток, что также повлияло на развитие преступности в этой сфере. «Злоумышленники быстро воспользовались сложившимися в обществе проблемами и начали зарабатывать на страхе и беспокойстве обычных граждан», — заключили в Европоле.