«Исключить не можем»: в Москве сообщили о третьей волне пандемии

После новогодних праздников возможна третья волна коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе», — отметила Ракова в разговоре с журналистами в кулуарах Гайдаровского форума.

В то же время глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что 2021 год будет не легче прошедшего. «И то, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна», — сказал он на полях Гайдаровского форума.

Кудрин добавил, что «вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше». «Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет», — добавил он, предупредив, что «это будет сложный год».

Кудрин сообщил, что уже сейчас власти страны решили продлить действовавшие в прошлом году антикризисные меры поддержки населения.

«Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом», — считает он.

В то же время доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил ранее мнение, что весной не будет нового роста заболеваемости коронавирусом. В комментарии РИА «Новости» он отметил, что к этому времени у населения будет иммунитет к вирусу.

»(Весной) уже не будет волны (коронавируса), уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело — нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», — считает Жемчугов.

В конце декабря прошлого года главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал в интервью «Российской газете», что третья волна коронавируса все-таки настигнет жителей планеты, как это было с распространением аналогичных вирусных заболеваний.

«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — напомнил он.

Проценко добавил, что прошлые эпидемии протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

В ноябре специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро спрогнозировал наступление третьей волны коронавируса, которая первой захватит Европу. Такой прогноз может стать реальностью, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с инфекцией.

«Европейская реакция [на пандемию] была недостаточной. Им не удалось построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как они взяли под контроль первую волну. А теперь у вас вторая волна. Если они не построят инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — предупредил эксперт ВОЗ.

Например, во Франции власти ранее признали, что вирус продолжает распространяться по стране. В связи с этим было приято решение ужесточить меры по борьбе с инфекцией. По словам премьер-министра республики Жана Кастекса, республиканские власти рассчитывают сдержать рост заболеваемости, удлинив введенный ранее комендантский час и плотнее прикрыв собственные границы.

По его словам, период после Нового года отмечен ухудшением эпидобстановки в стране. Только за сутки в среду было зафиксировано 23 тыс. новых случаев заражениям вирусом. Это почти в пять раз больше, чем прогнозировалось еще месяц назад.