Привить 60% населения: в России начинается массовая вакцинация

Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется в понедельник, 18 января, рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Вице-премьер напомнила, что на сегодняшний день в России зарегистрировано официально две вакцины — это препарат, созданный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также вакцина ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Также, по ее словам, скоро будет готов к использованию препарат, разработанный ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

«На подходе вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», — рассказала вице-премьер.

Чиновница также обратилась к тем, кто проявляет недоверие к российским вакцинам.

«Наша страна исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями в тысячи раз снижалась в России. И в сотни тысяч раз даже — есть примеры.

В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в 5 тыс. раз, корь — в 1 тыс. раз, краснуха — в 4 тыс. раз», — напомнила замглавы правительства.

Она подчеркнула, что в России ситуацию с пандемией коронавируса нового типа удаётся держать под контролем, в том числе, благодаря заделу научных институтов.

«Нам в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения вируса с высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью», — детализировала замглавы кабмина.

Сейчас в России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему, а российские разработки используются сейчас более чем в 50 странах мира.

«Россия приняла активное участие в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала коронавируса. После появления в России больных коронавирусом наши учёные выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 — я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведён полный геномный секвенс», — сообщила Голикова.

Со своей стороны, присутствовавшая на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовая вакцинация должна помочь сформировать к ближайшей осени коллективный иммунитет, сообщает ТАСС.

«Важнейший вопрос эпидемиологической ситуации сегодняшнего дня — это как двигаться дальше с вопросом иммунизации.

Сегодня звучало несколько цифр — 60%, 80%, 90%, всех привить. Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год, но то, что мы в первый год мы можем привить 60% совокупного населения, в первый год встречи — это очень серьезное достижение», — пояснила специалист.

В Москве же со следующей недели начнут работать шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, первые шесть откроются уже 20 января, в ГУМе — с 17 января. «Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах», — добавила она.

Вакцинация в новых пунктах будет бесплатной. Пройти процедуру можно будет в любой удобный день.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после прохождения вакцинации от коронавируса человек гарантированно защищен от тяжелых случаев COVID, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что при этом сохраняется риск перенести заболевание в гриппоподобной форме, если уровень антител является низким.