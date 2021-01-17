«Живут чувствами»: журналист из США объяснил силу русских

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом во время пандемии коронавируса побывал в России и написал о своем путешествии статью для журнала National Review. В материале он рассказал о том, как россияне живут во время распространения вируса, а также в чем заключается главная сила русских.

Одним из городов, которые посетил Тененбом, стала Москва. Журналист приметил, что торговые центры, кафе и рестораны открыты. «Нельзя же держать закрытым всемирно известный Большой театр. Да и от хорошей русской еды никак не откажешься», — признался журналист. Он отметил, что в столице России можно попробовать самые вкусные в мире блюда.

В своем материале он сравнил поведение жителей западных стран и россиян. По словам автора статьи, на Западе люди проводят все дни в страхе, что в любой момент — «сегодня, завтра или на следующей неделе» — могут умереть. В России же повседневная жизнь ее граждан не указывает на то, что есть пандемия коронавируса. Вместе с тем Тененбом признался, что не может сказать, какой подход лучше.

В материале журналист поделился, что прибыл в Россию из Германии, где купил маску. Средство защиты, по его словам, похоже на часть палестинского головного убора. В Европе, заметил Тененбом, многие люди, покупая и используя такие маски, таким образом выражают свою поддержку палестинцам. Россияне не приметили необычную маску журналиста. «Здесь, в отличие от любой европейской страны, где я был, никто не думает о Палестине», — пишет он.

Американский журналист рассказал, что наличие средств защиты у пассажиров метро проверяют полицейские, которые дежурят у входов в подземку. Но в то же время, как написал Тененбом, некоторые москвичи спускают маску, как только проходят турникеты.

«Россия — это другой мир. Не тот, к которому я привык. Россия — это не Запад, и даже логика здесь другая. В чем она заключается? Я не совсем уверен. Иногда мне кажется, что нужно быть ученым-ракетостроителем, чтобы понять это», — отметил писатель.

Драматург удивился тому, что в ТЦ, например, в ГУМ можно попасть беспрепятственно. В то же время, когда Тененбом пошел в храм Христа Спасителя на службу, полицейские его не пустили, объяснив опасность сбора большого количества людей в одном месте.

Тем не менее журналист отметил различия поведения москвичей и жителей Нью-Йорка во время службы. По его словам, в Нью-Йорке многие православные не поют, а в Москве — молятся и поют довольно громко.

Журналист также посетил Санкт-Петербург. По пути туда он много общался с россиянами. Например, в купе по пути в культурную столицу он познакомился со студенткой по имени Катя. Она ему рассказала, что русские женщины — самые красивые.

Пообщавшись с жителями Петербурга, иностранец отметил, что они до сих пор помнят о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму», — сказал ему кто-то из собеседников.

Тененбом заметил, что по городу часто встречаются вывески об аренде зданий и различных территорий. По мнению журналиста, это связано с карантином из-за пандемии коронавируса. В то же время он отметил, что рестораны открыты и не пустуют. Большое количество людей путешественник заметил и в транспорте. По его мнению, это все показывает историю «живых людей, упрямых русских людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего».

Он также полагает, что русские живут в основном надеждами и чувствами, а не логикой и фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — уверен журналист.

Вместе с тем Тененбом не ожидал, что ему так понравится Россия и ее жители, которые показались ему очень дружелюбными, гостеприимными и с прекрасным чувством юмора. «Я просто хотел отдохнуть от постоянных предупреждений СМИ и правительства о COVID-19 и нескончаемых историй о Дональде Трампе. Но я влюбляюсь в страну и ее людей», — поделился журналист, добавив, что ему понравилась Москва с ее театрами и едой.