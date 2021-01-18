Нужно привиться: Малышева прокомментировала смерть Грачевского

Смерть художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского из-за осложнений коронавирусной инфекции должна заставить россиян задуматься о важности вакцинации. Об этом в своем Instagram написала врач и телеведущая Елена Малышева, передает РИА «Новости».

Она призвала телезрителей позаботиться о своих пожилых родителях и близких из групп риска, имеющих хронические заболевания. Лучше подумать о будущем и сделать себе прививку, заявила Малышева.

Она напомнила, что Грачевский заразился коронавирусом, борясь с меланомой — «самым злокачественным раком на свете», — и рядом других серьезных болезней.

«Он всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем», — заявила Малышева.

Врач напомнила, что в группах риска находятся пожилые люди (старше 65 лет), страдающие от ожирения и сахарного диабета, хронических болезней (почек, легких, сердца). «Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!» — добавила Малышева.

Борис Грачевский умер в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Россия с 18 января переходит к массовой вакцинации от коронавируса. Соответствующее распоряжение дал неделю назад президент РФ Владимир Путин. «Выстроить соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — попросил кабмин глава государства.

Он также призвал подготовить необходимую инфраструктуру. Путин напомнил, что «слава Богу, вакцина [российского производства] не требует необычных условий для транспортировки».

«У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — добавил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что со следующей недели российские ведомства готовы перейти к широкомасштабной вакцинации. Однако нужны дополнительные консультации с краями, областями и республиками.

«До конца января <...> поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию», — отметила также зампред правительства.

31 декабря в своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин заявил, что эпидемию коронавируса в стране полностью остановить еще не удалось. Глава государства выразил надежду, что в 2021 году получится восстановить нормальную жизнь.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь», — подчеркнул Путин. По его словам, эпидемия COVID-19 пока еще полностью не отступила, но при этом борьба с ней «не прекращается ни на минуту».

За день до этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обе российские вакцины — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — хороши, хотя и имеют различия. По ее словам, «Спутник V» немного реактогеннее, однако оба препарата не имеют серьезных побочных эффектов и отлично работают. Голикова подчеркнула, что российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.