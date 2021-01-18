Популяционный иммунитет: когда россиянам разрешат ходить без масок

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян продолжать носить маски до тех пор, как в стране не сформируется популяционный иммунитет.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», — приводит его слова РИА «Новости». Министр сказал об этом на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

Глава ведомства пояснил, что человек, у которого был контакт с заболевшим коронавирусом, «может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих». «Поэтому ношение масок сегодня является обязательным», — добавил он.

Тремя днями ранее он отмечал, то это правило распространяется не только на тех россиян, которые не болели и не делали прививку, но и на тех, кто прошел вакцинацию. Он подчеркнул, что препарат «Спутник V», который используется для прививок защищает людей от тяжелого течения болезни, а не от самого заражения.

По его словам, тот, кто привился, может передать инфекцию окружающим. «Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — напомнил он.

О необходимости ношения масок тем, кто прошел вакцинацию, ранее говорил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Разработчик отечественной вакцины от коронавируса подчеркнул, что те, у кого высокие показатели по иммунной защите все равно могут передавать инфекцию окружающим.

С понедельника, 18 января, объявлена массовая вакцинация всех россиян. Жители страны могут записаться на процедуру на портале «Госуслуги» вне зависимости от профессии и занимаемой должности. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, до марта вакцинация будет в основном осуществляться «Спутником V».

«До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной «Спутник V», начиная с марта месяца — вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», и до конца марта — начала апреля при обеспечении в феврале, как я уже сказала, соответствующей регистрации добавится «КовиВак» Центра Чумакова», — отметила Голикова на брифинге, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

Она также рассказала, что согласно графику российские специалисты в первом квартале этого года должны полностью привить, то есть ввести два компонента препарата, или начать вакцинацию первыми компонентами лекарств более 20 млн граждан.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая из них — «Спутник V». Этот препарат разработан научным центром имени Гамалеи. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — создана специалистами новосибирского научного центра «Вектор». Оба препарата проходят третий этап испытаний.

В апреле в процесс вакцинации должна быть внедрена вакцина Центра им М.П. Чумакова «КовиВак». Этот препарат должен пройти регистрацию в феврале этого года. Об этом сообщил глава центра Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете». Изначально планировалось, что документы будут поданы в декабре 2020 года, но этот процесс пришлось немного отложить.

«Хотите знать, почему мы не торопились? Даже при том, что уже с лета технология была нам понятна? Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под нее свой производственный участок. И мы такой участок сформировали», — рассказал он. По его словам, у Центра появился свой производственный цех. Он заработает сразу после одобрения вакцины Министерством здравоохранения России.