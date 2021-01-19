Новый эпицентр: в КНР выявили более 100 новых заболевших COVID-19

Государственный комитет здравоохранения КНР сообщил, что в стране выявлено более 100 новых случаев заражения COVID-19. Заявление китайских властей о новом эпицентре коронавируса передает «Интерфакс».

Смертельных исходов новая вспышка коронавирусной инфекции не вызвала.

Эпицентром заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь. Там был выявлен резкий рост числа инфицированных — 43 новых случая за минувшие сутки. Кроме того, 27 случаев заражения выявили в провинции Хэйлунцзян рядом с российской границей. Всего в Китае с начала пандемии зафиксировали более 88 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 4,6 тыс. человек.

Член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс, которая приезжает в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными вспышки вируса в КНР.

Власти страны в последние месяцы неоднократно связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции — по большей части водного промысла. «Является ли это объяснением, или может есть другие очаги, где вирус циркулирует. Я думаю, что это важно понять», — заявила Купманс.

Возобновление роста заболеваемости среди китайцев могло произойти по нескольким причинам, заявлял ранее «Газете.Ru» вирусолог, доктор биологических наук и бывший глава лаборатории особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Вопрос в том, откуда берутся эти случаи — это может означать, что и в человеческой популяции циркулирует большое количество бессимптомных версий вируса», — рассказал он. Это также может быть связано с животными-носителями вируса.

Инфекционист Лилия Баранова уточнила в свою очередь, что скорее всего в Китай приехали бессимптомные носители коронавируса, у которых на начальном этапе заболевания тест не выявил инфекцию. «Затем вирус передался местному населению, где большинство еще не переболели COVID-19, поскольку эпидемия была быстро пресечена. Однако вирулентность вируса известна и неудивительно, что возникли очаги инфекции», — уточнила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

В конце декабря 2020 года в КНР начали прививать от коронавируса граждан, находящихся в группе риска, заявлял замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь. На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок и увеличатся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.

Стоит добавить, что китайские власти решили сделать из исследования о происхождении коронавируса Sars-CoV-2 гостайну.

Под пристальным вниманием властей Китая находятся пещеры в провинции Юньнань, в которых живут летучие мыши, от которых люди могли впервые подхватить вирус. Корреспонденты Associated Press пытались попасть в эти пещеры, но их туда не пустили агенты госбезопасности КНР.

При этом правительство Китая выделяет гранты на крупные суммы ученым, которые изучают происхождение этого вируса. Госслужащие следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве.