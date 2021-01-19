Бежала по коридору в огне: электроматрас стал причиной смерти пенсионерки

В Хабаровском крае 76-летняя постоялица дома престарелых скончалась после того, как получила ожоги 90% тела. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 января 2021 года в доме-интернате для престарелых и инвалидов города Комсомольска-на-Амуре. Уточняется, что причиной возгорания стала неисправность нагревательного матраса, который использовала пенсионерка.

Женщина лежала в кровати, когда под ней загорелся нагревательный матрас. Огонь фактически полностью охватил ее. Пострадавшая выбежала в коридор в пламени. Сотрудники соцучреждения устранили возгорание с помощью огнетушителей.

После этого пенсионерку доставили в местную больницу — там она вскоре умерла в реанимации. Сотрудники прокуратуры оценят работу руководства дома-интерната, в том числе в вопросе соблюдения требований пожарной безопасности, передает ТАСС.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следователи осматривают место происшествия, изымают предметы, вещи и документы, а также допрашивают сотрудников и жильцов учреждения.

Электроматрасы и ранее приводили к ЧП. Одно из них произошло в июле 2019 года — тогда 81-летняя жительница поселка Шексна Вологодской области погибла в пожаре из-за замыкания электроприбора. Матрас загорелся ночью в спальне трехкомнатной квартиры на пятом этаже — вскоре все помещение было охвачено огнем. Спасателям удалось ликвидировать возгорание уже через 10 минут после вызова, однако женщину спасти не удалось.

В 2018 году в Череповце из-за короткого замыкания в электроматрасе мужчина получил множественные ожоги. Когда загорелся матрас, он не спал и находился в соседней комнате. Мужчина схватил покрывало, накрыл им матрас и в процессе тушения получил ожоги верхних дыхательных путей, лица, верхних конечностей, левой нижней конечности 2 степени, рассказывали в местном управлении МЧС.

В связи с инцидентом восемь жильцов дома были эвакуированы. В результате пожара была повреждена внутренняя отделка комнаты площадью 10 кв. метров.

Как и в случае с любым другим электрообогревательным прибором, использование такой техники сопряжено с риском.

Электроматрас, -одеяло или -простыня должны быть подключены к подходящему источнику электроэнергии. Кроме того, перед применением прибора необходимо проверить вилку и провод. На них не должно быть повреждений и механических дефектов. Использовать такие приборы в сложенном виде категорически запрещено. Также нельзя подключать к электричеству влажный или мокрый прибор, следует из инструкций к приспособлениям.

Оставлять электроодеяло или электроматрас включенными в электросеть на длительное время запрещено — это может вызвать перегрев нагревательных пластин и дальнейшее воспламенение соприкасающегося с ними материала.

Несмотря на пожароопасность, производители заверяют, что подобные девайсы полезны для здоровья. Прогрев помогает при болезнях спины и суставов.