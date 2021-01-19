«Убить любыми путями»: как врачи обрекли новорожденного на смерть

В Казахстане группу врачей приговорили к лишению свободы на срок от 15 до 18 лет за то, что они положили в морозильную камеру живого младенца, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает радиостанция «Азаттык».

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. По версии следствия, врачи ошибочно оформили младенца как мертворожденного. Хотя вскоре он начал подавать признаки жизни, медики решили не переоформлять документы и положили еще живого младенца в морозильную камеру.

Родственники роженицы рассказали порталу informburo.kz, что об инциденте им сообщили сотрудники Агентства по противодействию коррупции.

В ведомстве заявили, что распоряжение убить младенца отдал работавший тогда главврачом Атырауского областного роддома Куаныш Нысанбаев. О смерти ребенка правоохранители узнали случайно — во время другого расследования в отношении медика.

Он подозревался в даче взятки руководству Института судебно-медицинской экспертизы Атырауской области «за выдачу выгодного медику заключения экспертизы по факту смерти другой роженицы». Следователи прослушивали его телефон.

По словам родственницы матери умершего младенца, правоохранители включили им запись разговора главврача с акушеркой. Медик посчитала, что новорожденный был мертвым, запеленала его и унесла на другой этаж, где положила в холодильник. Однако приехавшая из морга бригада отказалась забирать ребенка, потому что тот шевелился.

«На это главврач по телефону приказывает поменять время рождения. Однако дежурный врач говорит, что не может изменить время рождения, потому что зарегистрировал его как мертвого», — рассказывала собеседница informburo.kz.

По ее словам, главврач, не найдя другого решения, предложил утопить ребенка. Дежурный врач ответил, что следы воды могут быть установлены при экспертизе.

«Если утопим, на экспертизе выявят. Уже родственники приходили, спрашивали тело, я им сказал в морге забрать. Они сейчас в морг поедут, а его там не будет — и будет скандал». В итоге после всех этих слов главврач говорит им убить ребенка любыми путями», — пересказала женщина содержание разговора.

В итоге на главврача и акушера-гинеколога Жамилю Кулбатирову возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии».

В ходе прений подсудимые не признали себя виновными. По словам экс-главврача, ребенок не мог родиться живым, поскольку у роженицы произошел выкидыш. При этом он подчеркнул, что следствие не приняло эту информацию во внимание. Нысанбаев пояснил судье, что если бы врачи совершили ошибку, женщина не смогла бы забеременеть снова.

В итоге Нысанбаеву дали 18 лет, дежурному врачу Аскару Кайыржану, который помогал гинекологу убирать ребенка в морозильник 16 лет, а акушеру Жамиле Кулбатировой — 15 лет лишения свободы.

Их признали виновными в убийстве. Директора также признали виновным в злоупотреблении полномочиями и покушении на дачу взятки. Еще два врача центра Дарига Джумабаева и Руслан Нурмахамбетов признаны виновными в недонесении о совершении преступления — они получили по три года ограничения свободы.

Портал Tengrinews.kz обращал внимание, что на фоне скандальной истории в отставку подала руководитель областного управления здравоохранения Маншук Аймурзиева. В феврале 2020 года ее осудили по обвинению «халатности, повлекшей тяжкие последствия» — суд в Атырау оштрафовал ее на 5 млн тенге (около 880 тыс. рублей) и лишил права работать на государственной службе.