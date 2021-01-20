Выпить на здоровье: как чай помогает в борьбе с ковидом

Задержать распространение SARS-CoV-2 можно при помощи чая – для этого достаточно сделать глоток напитка и подержать его во рту около 10 секунд, сообщили японские ученые из медицинского университета Киото. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Основным компонентом, который способствует уничтожению вируса в слюне человека, оказались антиоксиданты катехины, которые образуют биологически активные соединения. Они отличаются в зависимости от вида чая, но остаются неизменно полезными для организма, убивая не только вирусы, но и уменьшая воспаления в полости рта и верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Для того, чтобы доказать противовирусные свойства чая, ученые сначала смешивали его с вирусом в пробирке. Как показали результаты, за минуту черный чай смог понизить содержание патогенов ковида в пробирке настолько, что их невозможно было определить. Менее качественно, но также быстро справились с этим зеленый чай матча, жареный зеленый чай и чай улун.

Вторым этапом исследования стало смешивание слюны пяти людей, зараженных COVID-19, с зеленым и черным чаем в пробирке в течение 10 секунд. Выяснилось, что черный чай вновь понизил уровень содержания вируса до необнаружимого уровня. Зеленый чай, в свою очередь, снизил титр в несколько раз, по сравнению с контрольной пробиркой. И те, и другие образцы использовали для того, чтобы заразить другие клетки, однако обработанный чаем коронавирус не передавался вообще или передавался в незначительных количествах.

«Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2, обработанный чаем, реплицируется в значительно более низкой степени, если таковая имеется», — заключили ученые.

Тем не менее, для того, чтобы войти в повсеместное использование для борьбы с коронавирусом на практике, чаю предстоит доказать продолжительность своих противовирусных свойств. По данным ученных, хлоргексидин способен убивать частицы вируса в слюне на час, а стоматологические ополаскиватели для рта – на два и более.

«Сократить количество вируса, подержав чай во рту, действительно можно, но тут с большей вероятностью помогут какие-нибудь стоматологические ополаскиватели. В любом случае эффект будет краткосрочный и большого смысла иметь не будет. Такой способ обеззаразить себя можно использовать разве что только перед тем, как поцеловаться», — сообщил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

В целом полезные свойства чая завязаны на содержании в нем большого количества биологически активных веществ.

Некоторые из них, в частности танин, могут напрямую воздействовать на коронавирусные частицы, разрушая вирусные белки. Наибольшего эффекта можно добиться, заварив очень крепкий чай, однако избавить от заражения весь организм он не поможет, предупреждает врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Для лечения коронавируса полоскание рта чаем точно не поможет – если вирус появился в слюне, значит человек уже заразился и должен прибегнуть к более серьезным методам лечения. А так получается, что рот будет продезинфицирован, но дыхательные пути и слизистая носа останутся в том же состоянии. Значит вероятность заразить кого-то по-прежнему остается высокой. Весь организм же не будешь промывать чаем», — пояснил «Газете.Ru» медик.

Не советует ждать от чая никаких чудодейственных свойств и терапевт-пульмонолог Марина Казакова: «Не стоит заливать в себя литры чая в надежде на чудесный противовирусный эффект после одного небольшого исследования. Да, обильное питье чая, как и любой другой жидкости, при простудных заболеваниях – основа лечения, но с коронавирусом дела обстоят иначе».

В целом рассматривать чай стоит только как вспомогательный метод борьбы с заболеванием, который будет приносить пациенту удовольствие. «Воспользоваться другими средствами индивидуальной защиты, чтобы предотвратить репликацию ковида, намного проще – таскать везде с собой чашку чая все же не очень удобно. Однако в том случае, если чаепитие приносит вам удовольствие, навредить оно точно не сможет. Наоборот, танин и другие антиоксиданты полезны при любой интоксикации организма», — уверен Александр Чепурнов.