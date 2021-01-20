«Такие твари»: россиян ждет нашествие тараканов

В России ожидается рост числа тараканов — пик придется на февраль. Об этом сообщила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Связано это с тем, что в последний месяц зимы у насекомых наступает цикл размножения — они откладывают яйца в местах, где есть вода, после чего они развиваются в среднем три месяца. «Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», — уточнила Рославцева в разговоре с радиостанцией Sputnik.

Специалист напомнила, что, если в многоквартирном доме ранее были замечены тараканы, то следует заранее перекрыть пути их попадания в жилище: в частности поставить мелкие сетки на вентиляционные решетки.

«Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате. Тараканы — теплолюбивые и влаголюбивые насекомые, поэтому они пойдут именно в эти помещения», — подчеркнула специалист.

По ее словам, Роспотребнадзор озабочен проблемой формирования популяции тараканов, устойчивых к основным инсектицидам — вроде пиретроида. Службы дезинсекции, как правило, используют именно этот яд, однако результаты работы оказываются «не очень хорошими».

«Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности», — посоветовала Рославцева.

Дезинсектор Иван Крыщиков в свою очередь отмечает, что полностью уничтожить тараканов в многоквартирном доме невозможно, даже если проводить обработку каждого жилого помещения.

«Они как вирусы, мутируют очень быстро. Главная их особенность — приспосабливаемость не только к условиям, но и к химии и даже радиации. Более того, они очень плодовитые, а их яйца защищены специальной оболочкой, которая помогает им выжить», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт пояснил, что вычислить, много ли у вас дома тараканов, достаточно просто. Если заметить несколько особей днем, то, включив свет ночью, можно увидеть их реальное количество. «Кроме того, они умеют летать. И если мы говорим про летний период, то они спокойно могут проникнуть к вам через открытое окно или балкон. Если вы травили тараканов, к примеру зимой, то при новой дезинсекции придется использовать другое средство», — отметил Крыщиков.

Применение пищевых приманок целесообразно только при небольшом поражении — когда колония насекомых еще не успела разрастись, подчеркнул специалист. Он заметил, что некоторые люди используют народный способ борьбы с тараканами — ветеринарный спрей от блох и клещей. В таких средствах имеется действующее вещество фипронил, которое обладает инсектицидным действием. Однако помочь оно может только при единичных случаях появления насекомых.

«Дело в том, что все подобные средства дают временный эффект. Фипронил действует только на взрослых особей, а вот против яиц и личинок уже не поможет. Да и средства нужно много на одну квартиру, лучше не тратить деньги и вызвать знающих людей», — посоветовал эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что тараканы боятся борной кислоты. Попадая в пищеварительный тракт, она поражает их нервную систему — насекомое парализует, и оно погибает от удушья. Борную кислоту в виде порошка можно рассыпать по тараканьим путям: вдоль плинтусов и там, где есть вода, пояснил Крыщиков.

Кандидат биологических наук Юрий Гриненко в разговоре с порталом News.ru в сою очередь рассказал, что самый простой способ не допустить паразитов к себе в дом — соблюдать чистоту.

«Сейчас разработаны довольно хорошие препараты, но тараканы — это такие твари, они пережили все на свете и быстро ко всему приспосабливаются. Людям остается соблюдать общую гигиену и следить за отсутствием мусора в квартире. Их может привлечь мусор, остатки пищи, надо следить, чтобы мусорное ведро закрывалось, а пища нигде не лежала», — предупредил Гриненко.

Его слова подтвердил и энтомолог Юрий Ломоков. По его словам, тараканы всегда ищут еду, в особенности — сгнившие фрукты и овощи. Но не откажутся они и от мяса. Эксперт посоветовал не держать мусорную корзину полной несколько дней, а сразу выбрасывать.

«Все испортившееся лучше складывать по отдельным пакетам и закрывать, чтобы даже запаха не было. Потому что даже, если у вас никогда не было тараканов, они спокойно могут прийти к вам из других квартир, учуяв запах даже на расстоянии нескольких этажей», — заключил он в разговоре с «Газетой.Ru».