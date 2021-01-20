Утечка газа: в центре Мадрида прогремел взрыв

В одной из многоэтажек столицы Испании Мадрида прогремел мощный взрыв – в доме проживали священники расположенной неподалеку церкви. Об этом сообщает испанское информагентство EFE.

По его данным, как минимум четыре человек погибли. Однако мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда пока что подтвердил информацию лишь о двух погибших. Также местные СМИ сообщают о шести раненых – все они госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Житель Мадрида Роман Демьян в эфире радиостанции Sputnik сообщил, что среди пострадавших есть ребенок. «Он легко ранен. Все оцеплено полицией, машины скорой помощи стоят на площади Толедо», ‒ рассказал мужчина.

Между тем очевидцы публикуют в сети фото и видео с места происшествия. На кадрах видно усыпанную осколками и кусками бетона улицу, поврежденные автомобили. Во взорвавшемся доме разрушены четыре этажа, также поврежден находящийся рядом дом престарелых. При этом раненых среди его постояльцев нет. Также известно, что рядом с разрушенным зданием расположена школа.

Наиболее вероятная причина происшествия — утечка газа, передает издание Mundo. Взрыв произошел, когда рабочие проверяли в здании газопровод. Эту информацию также подтвердили в посольстве РФ в Испании. «Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города. Информации о пострадавших россиянах нет», — говорится в сообщении диппредставительства.

В настоящее время на месте ЧП продолжается эвакуация. Также работают пожарные, медики и полиция. Согласно сообщениям местных СМИ, власти Мадрида думают о том, чтобы снести остатки разрушенного дома контролируемым взрывом.

Проблема взрывов газовых баллонов в жилых домах остро стоит и в России. В Госдуме на протяжении нескольких лет прорабатываются инициативы, направленные на решение данной проблемы. В начале 2019 года группа депутатов разработала поправки в Жилищный кодекс. Однако, пройдя первое чтение, рассмотрение остановилось почти на год.

Как рассказывал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, на протяжении года правительство проверяет законопроект. Однако, по его словам, депутатов уже предупредили, что выполнить все их требования невозможно.

«Мы предлагали вообще запретить газовое оборудование в многоквартирных домах, поскольку это несет в себе потенциальную угрозу для граждан, но это не проходит. Нам представили экономические выкладки, и это будет стоить колоссальных денег — это нереально осуществить», — отмечал депутат.

Куринный подчеркивал, что взрывы газа происходят из-за общего износа систем и отсутствия должного внимания, особенно во внутриквартирных сетях. Парламентарий уточнял, что вся нормативная база для организации обязательного обслуживания систем поставки газа есть, однако исполнители на местах не уделяют должного внимания безопасности.

«Пришли, деньги собрали — это же крупные газовые компании, они сразу почувствовали, где можно заработать, — и все это превратилось просто в дополнительный побор без влияния на безопасность, — пожаловался депутат. — Для предотвращения взрывов необходимо просто наладить ту систему, которая уже существует. Вся нормативно-правовая основа есть и предусматривает все случаи.

Однако в силу дефекта исполнителя и возникает проблема: кто-то подписал бумагу, не обследовав, кто-то вообще не заходил в дом и т.д. Из таких вот мелочей в итоге, к сожалению, складываются потом человеческие жизни».

С ним согласился соавтор проекта, первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов. По мнению депутата, в наше время все должно быть уже автоматизировано и любая утечка газа должна улавливаться. Тумусов отмечал, что инцидентов много, потому что используется старое оборудование.

«Если объективно взять, то инциденты происходят в основном из-за устаревших систем — их жизнь, согласно технологичкам, 20-25 лет. В целом, усталость систем на этом и отражается. В некоторых домах все стоит еще с Советского Союза. Несмотря на это, нужно минимизировать человеческий фактор», — пояснял депутат.