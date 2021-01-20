«Суровый приговор»: в Чите осудили срочника Шамсутдинова

В Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

Гражданские иски родственников потерпевших удовлетворены частично — каждой семье погибшего присудили компенсацию в размере 1,5 млн рублей (изначально каждая семья требовала с Шамсутдинова по 3,5 млн компенсации).

Адвокат Руслан Нагиев заявил, что защита намерена обжаловать приговор. «Почти 25 лет колонии строгого режима – это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура (гособвинитель запрашивал для подсудимого 25 лет лишения свободы, — «Газета.Ru»). Присяжные проявили снисхождение, а суд – нет. Слишком суровый приговор», — сказал юрист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Не согласен с приговором и отец Рамиля Салим Шамсутдинов. «Очень завышенные сроки. Наверное, это показательно сделали, чтобы неповадно другим было. Дали зеленый свет дедовщине, что я могу еще сказать», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее Салим Шамсутдинов подчеркивал, что изначально его сыну планировали дать пожизненное. «Но раз присяжные утвердили, что он имеет право на снисхождение, то могут только 2/3 срока дать. В общей сложности 15-17 лет он должен получить», — предполагал мужчина.

Между тем Сергей Шпак — отец солдата Владислава Шпака, который также попал под обстрел Шамсутдинова, но выжил — посчитал приговор «слишком мягким». «Он заслуживает только пожизненного лишения свободы. Даже эти полгода смягчения давать не нужно было. Ну какое ему снисхождение? Он искалечил двоих и забрал жизни у восьмерых человек. Он хладнокровный убийца», — заявил мужчина «Газете.Ru».

Напомним, что трагедия в воинской части ЗАТО Горный Забайкальского края произошла 25 октября 2019 года. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу, когда сдавал караул, — в результате восемь человек погибли, еще двое получили серьезные ранения. Срочник объяснил свой поступок дедовщиной, с которой он сталкивался на протяжении всей службы. По словам Шамсутдинова, в войсковой части к нему часто применяли силу. Вместе с этим он признал свою вину в расстреле.

«Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог», — в январе 2020 года напишет срочник в открытом письме.

«То, что сейчас происходит в армии – это хуже тюрьмы. До Рамиля я был уверен, что все хорошо. Сейчас же год служат – какая дедовщина может быть? А оказывается вон оно, что у нас происходит. Когда я в армии служил, тоже была дедовщина, но старослужащие не издевались, а просто учили молодых. При этом не оскорбляли, не унижали. Такого не было у нас», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» Салим Шамсутдинов.

По его словам, до армии Рамиль был прилежным и неконфликтным. «У нас даже матом в доме ругаться нельзя было», — замечал отец срочника.

Сам Рамиль в открытом письме рассказал, что не планировал скрываться от службы армии. Более того, после нее он планировал остаться служить по контракту. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения», — отмечал срочник.

Главным обидчиком Шамсутдинова был Рустам Мухатов — в марте этого года суд приговорил его к двум годам условно и штрафу в 30 тыс. рублей за то, что тот применял насилие по отношению к солдатам. Мухатов признался, что, выполняя приказ сержанта, заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.

Защита Шамсутдинова полагала, что этими действиями неуставные отношения между сослуживцами не ограничивались.

Адвокат Руслан Нагиев говорил, что рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, а также вымогали у него деньги.

Несмотря на заявления свидетелей и слова самого обвиняемого о том, что причиной стали неуставные отношения, в Минобороны отвергли эту версию, заявив, что трагедия произошла из-за нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами жизни Шамсутдинова.

Тем не менее суд присяжных признал факт дедовщины и решил, что юноша заслуживает снисхождения. В итоге Рамиля признали виновным по двум статьям: «Убийство двух и более лиц», а также «Покушение на убийство двух и более лиц».