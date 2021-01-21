После праздников: как Москва справилась с валом новогоднего мусора

Отслужившие свое новогодние елки стали главными действующими лицами специальной акции «Елочный круговорот». В период праздников в Москве развернули свыше 500 пунктов бесплатного приема новогодних елок, сосен и пихт. Собранные здесь деревья на специальном оборудовании превращают в древесную щепу – ценный экологически чистый ресурс, очень востребованный предприятиями экологической сферы. Щепой, например, отсыпают дорожки в некоторых парках и используют как наполнитель при вольерном содержании животных.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, прием елок продлится со 2 января по 20 февраля.

«Так как акция становилась все популярнее у горожан, то ежегодно расширялась сеть пунктов приема новогодних елей и увеличивался срок проведения мероприятия, — рассказал Бирюков. — В прошлом году в столице было собрано почти 52 тысячи елей, из которых получено 200 кубометров переработанной щепы».

Мусорный трафик не смог нарушить работы городских служб – отходы на протяжении всех длинных новогодних каникул вывозились в штатном режиме. При этом уже год в Москве действует программа раздельного накопления отходов, использующая двухпоточную схему вывоза мусора. Содержимое установленных на контейнерных площадках синих контейнеров вывозится на переработку отдельно от выброшенных в серые контейнеры смешанных отходов.

Кстати, в первые дни нового года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы напомнил жителям столиц правила предварительной сортировки мусора.

«Например, любую испорченную еду необходимо выбрасывать в серый контейнер. А вот с одноразовой посудой возможны варианты. Если на таких отходах осталась еда, то они должны отправиться в серый бак. Но если эту посуду ополоснуть от остатков пищи и хотя бы минимально просушить, то ее можно поместить в синий бак, - говорилось в его сообщении. - Коробки и пакеты из картона, а также крафтовые пакеты можно выбрасывать в синий контейнер — картон и бумага являются вторсырьем и принимаются на переработку. К сожалению, подарочные пакеты, покрытые полиэтиленовой пленкой, для переработки не годятся, поэтому их следует выбрасывать в серый бак. Сюда же отправляются пустые аэрозольные баллончики.»

В настоящее время успешный московский опыт все шире распространяется по всей России. Так, например, Симферополь намерен в ближайшее время начать тестирование системы раздельного сбора отходов, также выстроенную по двухпоточной схеме. Переходят на раздельный сбор Приамурье и Калининград, Нижний Новгород и Ленинградская область.

Необходимость внедрения этих новых подходов к сортировке и переработке мусора наглядно показывает пример соседней Польши – эта страна сегодня в буквальном смысле превращается в «свалку Европы», пишут немецкие СМИ.

Импортируя тысячи тонн отходов из Германии, Италии, Австрии и Великобритании, Польша так и не наладила эффективную систему их переработки. В результате ее карьеры, поля, леса и склады постепенно превращаются в мусорные полигоны.