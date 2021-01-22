В холоде и темноте: пермячка несколько лет держала внучку взаперти

В Перми пенсионерка несколько лет держала 11-летнюю внучку взаперти в своем частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что девочка несколько лет не посещала школу. Ей было запрещено выходить на улицу, а также общаться с кем-либо, кроме бабушки. Сама женщина также вела замкнутый образ жизни. «Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов», — подчеркнули в УФССП.

Помимо этого, в декабре из-за долгов за услуги ЖКХ в доме пенсионерки отключили газ, которым отапливалось помещение, и свет. «Ситуацию усугубило наступление холодов. Женщина не только не позаботилась о своевременной оплате услуг, но и о ребенке, который вынужден будет зимовать в таких условиях», — отметили в пресс-службе ведомства в беседе с телеканалом 360.

Там отметили, что до возбуждения исполнительного производства к женщине неоднократно приходили представители органов опеки, полицейские, но она не шла на контакт, отказываясь открывать им дверь. Войти же без решения суда в помещение должностные лица не могли.

35-летняя мать девочки также часто приходила к дому бабушки, но каждый раз пенсионерка создавала впечатление, будто дома никого нет. При этом причину, по которой школьница жила не у мамы, а у бабушки, ни в службе судебных приставов, ни в районном суде не сообщают, так как в этой истории затронуты интересы несовершеннолетнего.

Чтобы вернуть дочь, в октябре 2020 года 35-летняя пермячка подала иск в суд об определении места жительства ребенка. В середине декабря судья Орджоникидзевского суда рассмотрела дело и вынесла решение, что место жительства несовершеннолетней должно быть определено с матерью. 30 декабря исполнительный лист с этим решением ушел в службу судебных приставов.

21 января вместе с матерью девочки к дому пенсионерки пришел судебный пристав. «Пристав начал стучать в двери, ходил вокруг дома, заглядывал в окна. Ситуация была стандартная: внутри стояла полная тишина, было полное впечатление, что дома никого нет. Но пристав, исполнявший это решение суда – человек очень ответственный, он редко сдается после первой неудачи и продолжал ходить вокруг дома и стучать, пока наконец-то не увидел в окошке силуэт девочки», — рассказали порталу kp.ru в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Мужчина продолжал стучать в окна и двери до тех пор, пока бабушка не выглянула в окно. Переговоры шли несколько часов — в итоге пенсионерка сдалась, и отпустила девочку на улицу. Пристав сразу же передал ее матери.

Тем временем в прокуратуре Орджоникидзевского района Перми начали проверку законности действий пенсионерки, державшей взаперти свою внучку. Там также установят законность отсутствия школьницы на занятиях.

В июне 2020 года стало известно о подобной истории в Вачском районе Нижегородской области. Местная жительница 26 лет не выпускала 42-летнюю дочь Надежду Бушуеву из дома, оберегая ее от возможных опасностей. Об этом сообщал глава администрация Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов.

По его словам, у Бушуевой нет ни паспорта, ни законченного образования — только восемь классов сельской школы. Товарнов уверял: сотрудники администрации, представители соцзащиты, участковый и соседи неоднократно пытались помочь семье, но их не пускали за порог.

«В принципе, они не доставляли обществу какого-то беспокойства. Жили своей жизнью странной. Мать пенсию получает, сходит в магазин, затоварится. Может, с год назад мать стала приходить к нам в администрацию деньги просить на питание. Мы стали выяснять, что да как, но она на контакт не идет, отвечает: «У нас все хорошо, не лезьте в нашу семью»,

— рассказывал глава администрации.

Лишь когда мать заболела и ее госпитализировали, впервые за 26 лет Надежда решилась выйти из дома, и то ненадолго. Начальник отдела предоставления социальных услуг управления соцзащиты населения Вачского района Лариса Михеева поясняла РИА «Новости», что освободить Бушуеву прав у соцопеки нет.

«Ей 42 года, она взрослый человек. Сейчас нужно сделать ей паспорт. Но дальше как она будет жить? Самое главное – мы ее уговариваем менять образ жизни, а она говорит: «Мне это не надо. Мне нравится, как я живу. Меня все устраивает». Очень трудно помочь людям, когда они здоровы по документам, и насильно навязать им свое представление о жизни, если человек сам не хочет ничего менять», — подчеркивала Михеева.