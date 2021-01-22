Признался сам: силовики задержали террориста в Башкирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Башкирии. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Личность задержанного не разглашается в интересах следствия. По данным силовиков, террорист оборудовал тайник, где хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты самодельного взрывного устройства.

Найдены были и средства связи — террорист вел переписку с эмиссарами международной организации радикальных исламистов «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ как террористическая).

Задержанный признался в том, что готовил взрыв. Об этом свидетельствуют кадры оперативной видеосъемки. «Я <…> должен получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей», — ответил он на соответствующий вопрос сотрудника ФСБ.

В ноябре ФСБ предотвратила ряд терактов в Москве. Были задержаны члены подпольной ячейки, готовившие нападения в столичном регионе. Исламисты хотели совершить многочисленные диверсионно-террористические акты в Москве и окрестностях.

«Целью деятельности ячейки также являлось вовлечение в ряды «Исламского государства» (организация запрещена в России) новых членов и финансирование терроризма», — подчеркнули в ЦОС.

Один из участников группы, выходец из Средней Азии, был задержан во Владимирской области. В ходе обыска ФСБ изъяла у него самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, и различные документы.

В конце октября секретарь российского Совбеза Николай Патрушев сообщил, что органы безопасности и правоохранители смогли предотвратить сразу несколько терактов в Центральной России, которые готовились в местах массового скопления людей. «Благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории [Центрального Федерального] округа предотвращено восемь преступлений», — сказал он.

Ранее, 30 июня, во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт, задержав 30-летнего россиянина, сторонника ИГ. Он готовил взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток — воевать на стороне террористов. В тайнике исламиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами ИГ из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

В прошлом апреле трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий в Екатеринбурге, были уничтожены в перестрелке со спецназом ФСБ.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорилось в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области. Как заявил местным СМИ источник в правоохранительных органах, теракты готовили трое «нерусских мужчин», которые поселились в сторожке. По его словам, в здании они создали «настоящий оружейный склад». Был также обнаружен перечень зданий Екатеринбурга, которые боевики хотели взорвать.