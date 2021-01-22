«Мы явно расклеились»: как COVID-19 вымотал медиков Британии

Национальная служба здравоохранения Великобритании терпит крах в борьбе с новым более заразным штаммом коронавируса. На этой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост летальных исходов — в стране скончались 1620 больных. Из-за нехватки медперсонала к транспортировке пациентов и оборудования привлекли сотни солдат, а врачам пришлось сокращать уровень кислорода, подаваемого пациентам, сообщает издание The New York Times.

Работников здравоохранения при этом больше всего задевает тот факт, что британское правительство и государственная система здравоохранения не прислушались к их рекомендациям, оставив больницы неподготовленными к новой волне заражения мутировавшим коронавирусом.

«Мы вошли в эту волну менее подготовленными, с более истощенным и перегруженным персоналом, без времени на подготовку», — сказал медбрат отделения неотложной помощи Марк Бутройд.

Сейчас в палатах британских больниц единовременно лечатся более 40 тыс. пациентов с коронавирусом – это почти в два раза превышает показатели весеннего пика распространения заболевания. Более 101 тыс. человек умерли от коронавируса в Великобритании за все время пандемии. Такая смертность в государстве стала самой высокой со времен Второй мировой войны.

Переполненные палаты и изнурительные смены, которые оказались неизбежными в 2020 году, теперь воспринимаются врачами как следствие плохой подготовки системы здравоохранения.

«Это просто не должно было быть так. В первый раз, можно сказать, такое положение дел было неизбежным. Сейчас все кажется полностью предотвратимым при своевременном вмешательстве, и это намного труднее принять», — сетует врач Лондонского отделения интенсивной терапии Тарик Дженнер.

Больше всего работников медицины волнует состояние труб, по которым в палаты больниц доставляют жидкий кислород и превращают его в газ для неивазивных дыхательных аппаратов — сейчас врачи используют их намного чаще, чем ИВЛ. Еще в августе эксперты заявляли, что пандемия «привела к нагрузкам, превышающим возможности существующих трубопроводов», поэтому им требуются восстановительные работы. Зимой потребность в кислороде продолжила расти.

«Можно было модернизировать трубы еще летом. Однако никто не подумал, что ситуация может усугубиться к зиме», — объясняла профессор оперативных исследований в Университетском колледже Лондона Кристина Пейджел.

Как уточняла Британская служба здравоохранения, на модернизацию кислородной инфраструктуры было потрачено около $20 млн. Однако, по наблюдениям отраслевых экспертов, получить государственное финансирование смогли далеко не все больницы. В результате в последние недели врачи вынуждены были снижать некоторым пациентам уровень кислорода в крови до максимально допустимых невысоких значений.

В то же время медики пытались вернуться к проведению отложенных операций, не связанных с коронавирусом, и лечить пациентов с сердечными приступами и инсультами, которые с весны не появлялись в больницах.

Общая нагрузка на медицинских работников Великобритании довела их до психических расстройств и отразилась на здоровье: суставы врачей болят от перемещения пациентов, многие из которых имеют избыточный вес, кожа стирается под респираторами и масками, они почти не едят и не спят из-за вечного волнения за пациентов. Многие признались, что стали регулярно пить алкоголь после долгих смен или часто плачут на работе.

«Раньше, увидев слезы коллеги, я бы просто отпустил его или ее домой. Теперь я вынужден сказать: вы явно расклеились, я бы обнял вас, если бы мог, и вы не можете пойти домой. Очень много давления и страха», — рассказывал руководитель одного из отделений лондонского госпиталя.

Власти Великобритании тем временем готовятся установить новые штрафы для нарушителей карантина, введенного из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом 21 января заявила глава МВД королевства Прити Пател.

«Со следующей недели мы введем для участников домашних вечеринок штрафы, размер которых будет удваиваться после каждого нарушения до максимальной суммы в 6400 фунтов (650 тыс. рублей — «Газета.Ru»). Штрафовать будут тех, кто принимает участие в организуемых на дому незаконных собраниях с участием более 15 человек», — заявила она.

При этом за одно посещение запрещенной вечеринки гостям грозит штраф в размере 800 фунтов (81 тыс. рублей). За различные нарушения ограничительных мер в стране предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6,4 тыс. фунтов (от 20 тыс. до 650 тыс. рублей) для физических лиц и от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (от 100 тыс. до 1 млн рублей) для юридических. Штрафы от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов грозят также нарушителям режима самоизоляции.

С 4 января в Англии, наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Великобритании, действует уже третий общенациональный локдаун. В соответствии с новыми правилами закрыты все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, а рестораны работают только навынос. Школы и университеты перешли на удаленный режим. Англичан просят оставаться дома — им разрешаются лишь поездки на работу, если это совершенно необходимо, а также выходы в продуктовые магазины и аптеки.

Кроме того, жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом, но только на час. При этом спортивные сооружения на открытом воздухе (такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки) закрыты. Также по Англии можно перемещаться для оказания помощи нуждающимся в уходе людям.