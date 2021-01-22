Приходите осенью: когда стоит вакцинироваться переболевшим COVID-19

В Роспотребнадзоре считают, что те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, могут не прививаться от COVID-19 до осени 2021 года. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — заявил он в эфире телеканала «Доктор».

По его словам, не стоит беспокоится из-за антител, которые постепенно исчезают после перенесенного заболевания. «На самом деле, на антитела не следует ориентироваться никогда. Понятно, что антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG — от четырех максимум до шести. А у нас остается Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая», — заверил специалист.

Эта Т-клеточная память запоминает «на всю оставшуюся жизнь» возбудители, с которыми встречался организм. «Если исчезли антитела после перенесенной коронавирусной инфекции, оснований для волнения нет — организм о встрече с этим коронавирусом не забудет», — добавил эксперт.

Тем не менее Горелов рекомендовал тем, кто уже перенес коронавирус, привиться вакциной центра им. Чумакова. «На мой взгляд, например, в той ситуации, если вы перенесли коронавирус, иммунитет снизился, то, вероятнее всего, наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной», — предположил он.

Горелов также рассказал, что практически каждый пятый, кто болеет коронавирусом, переносит это заболевание в тяжелой форме. «В 20% [случаев], к сожалению, инфекция протекает тяжело и требуется госпитализация в стационар, а в 5% случаев — реанимация», — отметил он.

По словам Горелова, такая ситуация складывается с теми, кто столкнулся с «диким» вирусом. Но при вакцинации такого развития событий быть не должно, так как прививки не содержат живой вирус, заверил специалист.

«Искусственно моделируется инфекционный процесс, который идет по четко направленному руслу. В вакцине вирус ослаблен настолько, что он вызывает интерес иммунной системы к себе, вырабатываются антитела, может быть даже повышение температуры», — пояснил эксперт.

Вместе с тем была затронута тема вакцинирования людей с гепатитом С. По словам Горелова, для таких пациентов нет четких противопоказаний. Он отметил, что прививку можно сделать в стадии ремиссии заболевания.

«В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определяется вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он (пациент) может получить вакцину», — сказал Горелов.

Специалист Роспотребнадзора также прокомментировал ситуации с ложноотрицательными результатами на определение коронавируса в организме человека. По словам Горелова, такие случаи характерны для экспресс-тест-систем, когда результат известен уже через 15-20 минут.

Эксперт назвал и тест-системы, которые дают зачастую дают правильные результаты. «Тест-системы все абсолютно разные, ключевыми аспектами являются чувствительность и специфичность тест-систем. Если вы выбираете тест-систему со специфичностью выше 92%, ошибки быть не может», — уверен он.

Вместе с тем он отметил, что «британский» штамм коронавируса, который был обнаружен в середине декабря прошлого года, не имеет принципиальных отличий от «уханьского» и других. На это, по словам Горелова, указывает то, что в геноме не произошло и 1% изменений.

Тем не менее специалисты установили, что «британский» штамм является более заразным, хотя передается теми же способами, что и уже привычный вид коронавируса.