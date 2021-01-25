Аномальная погода: в Россию пришел воздух из субтропиков

Последняя неделя января на европейской части России окажется необычно теплой для этого времени года. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает РИА «Новости».

Теплые воздушные массы, пришедшие со Средиземного моря и из субтропиков Атлантики, накрыли Москву и окружающие столичный регион области.

«Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3°C, даже +4°C», — отметил Вильфанд.

По его словам, такая погода формирует «двузначную» аномалию, на 10-13°C выше нормы. «Длительный период аномально теплой погоды», — добавил синоптик.

На русском юге температура будет достигать +14°C, туда тоже идет тепло. Ждет резкое потепление и сибиряков. В Новосибирской и Томской областях, а также на Алтае столбики термометров вырастут местами до -6°C.

В Якутии же до середины недели будет около -60°C, но потом должно существенно потеплеть.

«Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие… Такой [высокий] температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны», — сказал Вильфанд. Он добавил, что столь высокие температуры больше характерны для конца марта и даже начала апреля.

Накануне Роман Вильфанд заявил, что до середины текущей недели погода в российской столице будет теплая, но солнца будет не хватать. Он спрогнозировал низкие облака, густой туман, слякость.

«Единственный позитивный момент — тепло», — добавил он.

Вильфанд предупредил, что из-за оттепели в городе возможен сход снега с наклонных крыш, также он не исключает гололедицу и появление сосулек.

Тогда же синоптик отметил, что в ряде российских регионов ожидаются сильные погодные аномалии. Согласно прогнозам, в ближайшую неделю температура в европейской части страны будет на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири и Якутии наступит аномальный холод с отклонением от нормы на 15-18°C.

«Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что температурный фон на европейской части России будет соответствовать концу марта. При этом в Западной Сибири столбики термометров опустятся и будут показывать отметки -35…-38°C.

21 января в Гидрометцентре призвали россиян привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как из-за глобального потепления ожидать «нормальной» погоды не приходится. По словам Вильфанда, скачки температуры от -25°C до +3°C — редкое событие. Эксперт отметил, что при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости как летней, так и зимней погоды.

«Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», — резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.