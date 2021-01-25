Борьба с лжеблаготворителями: мошенникам подобрали наказание

Государственная дума рассматривает законопроект, который включает в Кодекс административных правонарушений наказание за нарушение правил установки и использования ящиков для благотворительных сборов. Принятие закона планируется в марте 2021 года.

Согласно закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» ящики для пожертвований могут использоваться только при наличии договора или разрешения властей. Причем сбор средств должен быть прописан в уставе организации.

По словам автора законопроекта, зампреда думского комитета по контролю и регламенту Натальи Костенко, эти нормы были введены еще в апреле 2020 года, и новый законопроект призван установить ответственность за их нарушение.

«Ко мне обратилась ассоциация благотворительных фондов, а также фонд «Мы вместе», которые очень ждут принятия поправок в КоАП, так как страдают от действий мошенников. Такие лица, например, постоянно ходят в поездах и на вокзалах. Используя названия и символику благотворительных организаций, обманным путем собирают деньги с населения», — рассказала Костенко «Известиям».

Депутат добавила, что мошенники попросту скачивают настоящие объявления о сборе в пользу больных детей, используя их фотографии и личные данные, забирая себе все деньги, а никакой ответственности за это не предусмотрено, и правоохранители оказываются бессильны. Новый законопроект предусматривает для мнимых благотворителей штрафы от 5 до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.

Инициативу поддерживает правительство. Однако кабмин предлагает расширить ее действие и исключить норму о том, что сбор средств становится незаконным, только если он ведется от имени некоммерческой организации.

«Она сужает круг наказуемых деяний. В случае введения указанного признака лицо, не имеющее права на осуществление благотворительной деятельности, не будет подлежать ответственности за свои незаконные действия», — говорится в официальном отзыве правительства.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству инициативу оценили положительно. По мнению первого зампредседателя комитета Юрия Синельщикова, это позволит уменьшить уровень мошенничества и поборы с граждан.

«Вопрос касаемо этого законопроекта — непростой. С одной стороны, меня это всегда раздражает, я лично никогда ни в какие ящики деньги не кидаю. Я знаю, как правильно вкладывать в благотворительность. Всякий случаи бывают, наверное, кто-то и добросовестно собирает, но я предполагаю, что там может быть много мошенников. В этом законопроекте нет ничего такого, и я бы его одобрил, как идею и концепт», — пояснил депутат «Газете.Ru».

Сотрудники организаций, оказывающих помощь нуждающимся, считают, что подобные способы сбора средств и вовсе не нужны. В частности, директор благотворительного фонда «Жизнь в Движении», который помогает детям с ограниченными возможностями, Мария Соколова считает, что ящики для пожертвований следует полностью убрать.

«Сбор средств на оказание адресной помощи детям, нуждающимся в какой-то медицинской помощи, действительно целесообразнее вести через сам благотворительный фонд. Другое дело, что и благотворительный фонд должен тогда обладать определенной чистотой репутации для потенциальных благотворителей, которые жертвуют свою копеечку в поддержку того или иного ребенка. Мне кажется, это будет гарантией, что действительно средства идут на помощь», — сказала она «Газете.Ru».

Соколова напомнила, что у благотворительных фондов есть административный инструментарий, который позволяет ему отвечать за чистоту репутации: отчетность перед Минюстом и другими органами государственной власти, публичная обязанность отчитываться на своих официальных ресурсах о потраченных средствах и поступлениях, аудиторская проверка, обязательная для любого фонда, и так далее.

«А то, что касается неофициальных сборов, у нас это есть и в метро, и на улицах, тут просто нужно полагаться на интуицию, потому что можно попасть и впросак. Открывается твое сердце помочь, но нет гарантий, что деньги уйдут туда, куда нужно. Для безопасности я бы рекомендовала пользоваться официальной системой, которая у нас есть, через официальные зарегистрированные организации», — отметила директор фонда.

Юрист Алексей Вокунев не считает, что поправки в КоАП помогут властям побороть незаконный сбор денег, — по его мнению, с улиц мошенники перейдут в интернет. Он пояснил «Газете.Ru», что закон, как и поправки, не доработан.

По его словам, в первую очередь необходимо ввести сбор пожертвований только на официальных сайтах благотворительных фондов. Кроме этого, прежде чем принять деньги, организация обязана предоставить разрешающие подобную деятельность документы.

«К тому же в законе не прописано, как быть с ящиками от религиозных организаций. Так любой может собирать деньги на церковь, которой нет и никогда не будет. Подобную деятельность нужно строго регулировать и наказывать не штрафами, а уголовной ответственностью. Это чистой воды мошенничество», — убежден эксперт.

Юрист Вокунев добавил, что у правоохранительных органов не хватит ресурсов, чтобы проверять каждый подобный ящик в стране. По его мнению, нужно ограничить круг благотворительных организаций, которым можно осуществлять установку пункта сбора, и законодательно закрепить условия для пожертвований в интернете.

«Это очень сложная сфера для контроля. Опять же, как можно проверить ящик для денег, который стоит, к примеру, в торговом центре? Позвонить в организацию по указанному там номеру телефона? Ну возьмут мошенники отдельного человека, который будет отвечать на звонки, и смысл всего контроля за этим рушится. Тем более в интернете, где никак нельзя проверить, кто стоит за сбором. Изменят одну цифру в реквизитах и все, а проверять никто не будет», — резюмировал он.