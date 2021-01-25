«Крови было много»: сборщик мусора порезал россиян в Стамбуле

Вечером 24 января в Стамбуле в районе Бешикташ местный житель напал с ножом на трех россиян — двух женщин и мужчину. Об этом 25 января РИА «Новости» сообщили в турецкой полиции.

Преступление было зафиксировано уличной камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник подбегает сзади к трем людям, идущим по тротуару, и нападает на них. «Сначала он нанес удар ножом одному туристу, но тот смог от него убежать. Он также ударил другого человека ножом по руке. Одна женщина не смогла скрыться, и он нанес ей семь ножевых ударов, а после этого скрылся», — рассказал один из очевидцев агентству ТАСС.

Свидетелем происшествия стал еще один гражданин России — оно работал неподалеку. «Я находился в своем ларьке, потом услышал крики, выбежал и увидел, что на земле лежат три человека. Они были российскими туристами. Я и еще несколько человек подбежали к ним. Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь.

Люди из соседних домов сразу выбежали и начали перевязывать раны, но крови было очень много. У девушки, которая получила семь ножевых, было сильное кровотечение, ее состояние было ужасное»,

— сообщил россиянин Александр Матросов газете «Вечерняя Москва». Он отметил, что у нападавшего в руках был большой нож, напоминающий кухонный для нарезки хлеба.

Пострадавших госпитализировали — сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Известно, что все три человека имеют вид на жительство в Турции.

Вскоре нападавшего удалось задержать — им оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн. Информированный источник в турецкой полиции рассказал РИА «Новости», что у подозреваемого ранее было не менее 30 судимостей. Кроме того, предполагается, что мужчина психически не здоров. Сейчас он находится в управлении безопасности стамбульского района Бешикташ.

По информации местных СМИ, Хусейн потребовал от российских граждан денег, а после того как те отказались, совершил нападение.

Сейчас российские дипломаты выясняют детали преступления, заявили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

«В настоящее время генконсульство России в Стамбуле предпринимает необходимые усилия по выяснению обстоятельств нападения неизвестного лица с ножом на троих граждан, предположительно Российской Федерации, произошедшего вчера вечером на одной из улиц в стамбульском районе Бешикташ, и состояния здоровья пострадавших, экстренно госпитализированных в местные лечебные учреждения», — опубликовано на странице Facebook дипмисии.

26 января в турецком суде запланировано рассмотрение этого дела, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Напомним, что десять дней назад, 15 января, в Москве двое американцев с российским гражданством напали с ножом на доставщика пиццы, сообщало столичное управление Следственного комитета РФ.

Отмечалось, что мужчины заказали пиццу на дом, а когда приехал курьер, отказались расплачиваться. Один из злоумышленников напал на доставщика и отобрал у него пакет на две тысячи рублей. Когда тот попытался вернуть украденное, другой мужчина вытащил нож и нанес несколько ударов.

Как указывал источник Life Shot, мужчины в Москве не учатся и не работают, а нападение, по их словам, совершили из-за того, что были голодны. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой».