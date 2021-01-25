Зимовать в Дели: Россия открывает полеты в четыре страны

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии с 27 января авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, приостановленного из-за пандемии COVID-19.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении кабмина.

Полеты будут осуществляться между Москвой и Ханоем, Дели, Хельсинки два раза в неделю и рейсом Москва-Доха с периодичностью три раза в неделю. Кроме того, дважды в неделю самолеты будут курсировать между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Решение российским кабмином было принято на основании установленных ранее критериев — в частности, в странах, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, должно быть зафиксировано не более 40 случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

При этом суточный прирост новых случаев в каждой из стран не должен превышать 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в течение недели должен быть не более 1. Кроме того, возобновление авиасообщения происходит на принципах взаимности.

По состоянию на вечер 25 января во Вьетнаме количество заболевших COVID-19 на 1 млн жителей составляет всего 16 человек, в Финляндии — 7 713 человек, в Индии – 7 695 человек, в Катаре – 53 172 человека (однако процент смертности один из самых низких — 0,17%), а в России — 25 613 человек.

Четыре дня назад совместную борьбу с коронавирусом президент России Владимир Путин обсудил как раз с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Однако не везде ситуация с коронавирусом улучшается: в середине января Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до полуночи 2 февраля. Об этом сообщал оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — говорилось в комментарии.

Самолеты перестали отправлять и принимать из Англии и других частей Соединенного Королевства еще 22 декабря. Это связано с распространением нового, более заразного штамма коронавируса, который изначально нашли в Британии.

Впоследствии мутировавшую версию вируса выявили в более чем 40 странах. Все члены Евросоюза, Индия, Китай и Израиль также решили не пускать к себе до поры до времени жителей Великобритании.

При этом в конце прошлого месяца депутат Госдумы Иван Сухарев предлагал Мишустину и вовсе ввести временное ограничение на авиасообщение со всеми странами из-за обнаружения нового мутировавшего «британского» штамма коронавируса, сообщал RT со ссылкой на письмо парламентария.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами», — указывалось в письме парламентария.

В ответ на это коллега Сухарева по нижней палате российского парламента и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил «Газете.Ru», что приостанавливать полеты из-за мутировавшего штамма коронавируса нет смысла.

Депутат выразил уверенность, что закрывать авиасообщение не нужно, так как из-за этого остановятся экономические и политические процессы.

«Я вообще придерживаюсь точки зрения, что все должно работать и каждый из нас должен принимать решение: нужно ли ему туда ходить или нет. Наши граждане — это несмышленые дети что ли? Им сказали, что есть ситуация: ехать в Турцию нельзя. Самолеты пусть летают, они сами примут решение — летать или не летать. Вот как надо учиться работать со своим населением, а не с тем, чтобы мы за них все примем», — заявил депутат.