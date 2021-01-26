Снижение в два раза: как будет развиваться эпидемия COVID-19

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил двукратное снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Как сообщает РИА «Новости», это может произойти в стране к середине весны.

«Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — отметил он.

По словам эксперта, совсем скоро может произойти улучшение ситуации с эпидемией. Однако даже массовая вакцинация продвигается медленнее, чем распространяется коронавирус.

Именно прививки у большей части населения необходимы для «полного нивелирования» вируса и предотвращения очередной волны заражений.

В ноябре Тавадян предположил, что практически во всех регионах России спад заболеваемости должен начаться к зиме. Такой прогноз эксперт сделал, опираясь на данные официальной статистики. Тем не менее, он отметил серьезность ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, Подмосковье и ряде других областей.

Ситуация должна стабилизироваться, добавил он, однако расслабляться не стоит. Необходимо по-прежнему соблюдать нормы социальной дистанции и носить маски, подчеркнул Тавадян. Это – один из основных факторов, влияющих на степень распространения вируса.

В Роспотребнадзоре считают, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в феврале-марте 2021 года. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам», — сказал он еще в конце октября 2020 года. По его словам, в этот период должна наступить «стабилизация процесса».

Если говорить о снижении заболеваемости, то «должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться». «После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», — отметил эпидемиолог.

Статистические данные по росту числа заболевших не должны становиться поводом для переживаний, добавил он.

«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тыс. заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», — обратил внимание Горелов.

Роспотребнадзор при этом еще на прошлой неделе заявил о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом.

«РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 56-60-е место в рейтинге государств», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 января.

Спустя два дня после этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила небольшие подъемы, несмотря на «стабилизацию ситуации». По ее словам, «говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано», передает РИА «Новости».