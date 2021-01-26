«Для охоты»: американцы пытались купить российскую военную технику

От трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей грозит гражданину Франции и Северной Македонии Тони Стефановски за попытку вывезти из России военные радиостанции Р-187-П1 «Азарт». Дело о покушении на преступление и попытку контрабанды военного оборудования рассматривает Пресненский суд Москвы, сообщает газета «Коммерсантъ».

Изначально радиостанции заказал у Стефановски некто Джордж Энтони Олвен, президент частной охранной компании из США AG Global Inc. Он познакомился с подсудимым летом 2017 года на Лазурном берегу, попросив его помочь с приобретением «Азартов» для «хорошей связи во время охоты в саванне».



Француз обратился к своему знакомому гражданину России, бойцу спецназа в отставке Алексею Семуке, говорится в статье. Поначалу Стефановски хотел, чтобы его приятель помог достать пять комплектов радиостанций, но впоследствии было решено, что это слишком рискованное предприятие, и контрагенты сошлись на двух рациях.

Цена за «Азарты» была установлена в $30 тыс. (при этом на российских сайтах можно найти объявления о продаже радиостанций за 30-35 тыс. рублей, сообщают СМИ). Вывезти рации из России предполагалось с помощью жены знакомого одного из «предпринимателей» — через Болгарию. Был вариант и «фурой через Эстонию». Однако Семука спустя некоторое время пошел в ФСБ, где контрразведчики предложили ему участие в оперативном эксперименте.

Стороны договорились о передаче товара в Москве, причем половина суммы должна была быть выплачена авансом. Стефановски передал деньги Семуке, а тот отнес их в столичное управление ФСБ.

После продолжительных переговоров и перелетов из Москвы во Францию и обратно Стефановски оказался в российской столице в декабре 2019 года. Там он встретился с Семукой в кафе на Новом Арбате для получения радиостанций и завершения сделки. Отставной спецназовец предложил иностранцу забрать рации из его автомобиля, припаркованного возле заведения.

Однако на выходе из машины Стефановски уже ожидали оперативники, которые его и задержали. Он стал единственным обвиняемым по делу. По версии следствия, остальные работали втемную.

Американская компания, директор которой заказывал рации, состоит из экс-сотрудников спецслужб США. Ее офисы расположены в Беверли-Хиллз и неподалеку от Пентагона. Компания предлагает «услуги в области безопасности, консалтинг и снижение рисков», и готова работать как с частными структурами, так и с госзаказами.

Радиостанции «Азарт» стали поступать в ВС РФ в 2016-2017 годах, они предназначаются для связи на расстоянии до 4 км. Устройства могут принимать и передавать текст, карты, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. При этом система защиты раций позволяет противостоять попыткам прослушки.

Другой случай произошел в январе 2020 года. Сотрудники российской таможни пресекли попытку контрабанды военной техники. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, из Калужской области в США пытались отправить российскую военную радиостанцию Р-853B1 «Варево-1».

Уроженец Азербайджана, проживавший в Малоярославце, еще в апреле 2019 года отправил по почте в Америку посылку. Она попала на проверку к таможенникам, которые обнаружили там характерные детали — батареи, антенну и гарнитуру.

После этого о подозрительной посылке известили правоохранительные органы и Минобороны. В военном ведомстве подтвердили, что эта радиостанция — военная разработка. Вскоре мужчина был задержан в Москве по подозрению в попытке контрабанды военной техники. «Варево-1» — портативная радиостанция для авианаводчиков, с помощью которой возможна связь с радиостанциями на борту самолета.