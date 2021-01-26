Торопиться не надо: можно ли беременным прививаться от COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали беременных женщин избегать вакцинации препаратом компании Moderna. По мнению ВОЗ, будущим мамам можно прививаться им только в случае, если польза для женщины превышает потенциальные риски для малыша — например, если она медработник или находятся в группе повышенного риска.

В беседе с «Газетой.Ru» акушер-гинеколог Елена Зайцева отметила, что в России беременных женщин еще не прививают от COVID-19.

«В настоящее время беременность и грудное вскармливание являются абсолютными противопоказаниями для вакцинации против коронавируса. Однако в перспективе можно сказать, что вакцина «Спутник V», вероятнее всего, подойдет и для этой категории граждан.

Просто пока что не было проведено достаточно исследований, чтобы безоговорочно утверждать это», — пояснила медик.

Действительно, ранее руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов заявил на пресс-конференции, что влияние вакцины на организм беременных женщин пока не исследовалось.

«Я говорю о данных, полученных на животных. В этом отношении вакцина показала себя хорошо. Таких исследований на человеческой популяции не проводилось», — отметил эксперт. Он добавил, что после проведения испытаний, беременность, вероятно, перестанет быть противопоказанием к прививке.

«И все же несмотря на предварительные слова Логунова, говорить о безопасности вакцины для беременных рано. Совершенно не исключено, что какой-то из ее компонентов может обладать тератогенным действием и приводить к нарушению эмбрионального развития плода», — прокомментировала «Газете.Ru» врач общей практики Анастасия Тараско.

Она подчеркнула, что о вакцинации лучше подумать во время планирования беременности. С ней согласилась и Зайцева. «Дело в том, что коронавирус влияет и на репродуктивную систему, поэтому если вы хотите ребенка, то о вакцинации лучше задуматься заблаговременно. Уже есть научные данные, доказывающие, что COVID-19 способен снижать половую активность и фертильность, поэтому даже если беременность произойдет, последствия болезни могут сказаться на плоде», — заметила она.

После прививки перед зачатием следует подождать около полугода, добавила гинеколог.

Беременные женщины больше подвержены риску смерти от коронавируса или тяжелому течению болезни. Об этом сообщала ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В исследовании, которое проводилось с 22 января по 3 октября, говорилось, что будущие мамы почти в три раза чаще попадают в отделения интенсивной терапии, а также им чаще требуется искусственная вентиляция легких в сравнении с женщинами, которые не вынашивает ребенка.

«Из 19 600 обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. Среди не беременных женщин уровень смертности составил 0,1%»,

— сообщалось в научной работе.

Кроме того, выяснилось, что беременные женщины заражаются вирусом чаще. Болезнь у них протекает тяжелее и может привести к преждевременным родам, отмечали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Как пояснила «Газете.Ru» акушер-гинеколог Евгения Мишина, больше всего подвержены тяжелому течению болезни беременные на втором и третьем триместрах, а также женщины, у которых есть заболевания сердца, легких, злокачественные заболевания, и те, у кого были проблемы при предыдущих родах.

«Безусловно, любые вирусные инфекции несут в себе серьезные последствия как для плода, так и для будущей мамы. В случае с коронавирусом, который для организма является неизвестным агрессором, вся иммунная система направлена ​​на то, чтобы не создавать какой-либо противозачаточный ответ. То есть, чтобы организм не отверг ребенка во спасение матери», — сообщала она.

По словам эксперта, иммунитет женщины направляется не на ее защиту, а на ребенка, тем самым ухудшая течение болезни и приводя к тяжелым последствиям. Более того, SARS-CoV-2 поражает легкие и сердечно-сосудистую систему, которые при беременности уже находятся под нагрузкой.

«Не стоит забывать, что ближе к родам матка увеличивается во много раз и все внутренние органы подстраиваются под преобразования. Легкие теряют определенный объем, что при коронавирусной инфекции создает одышку, которая значительно влияет на дыхательную функцию — в кровь поступает меньше кислорода», — уточняла врач.