Снова в офис: в Москве отменили обязательную «удаленку»

Москва ослабляет ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции — о том, что теперь позволено жителям столицы, мэр Сергей Собянин написал в своем блоге.

Предприятия больше не обязаны держать своих сотрудников на удаленке — с 27 января 2021 года требование о переводе не менее 30% работников в режим дистанционной работы становится рекоменда­тельным. Руководители теперь сами могут принимать решение о работе в офисе.

Градоначальник пояснил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшается. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тыс. в день. Кроме того, на тысячу человек снизилось и количество госпитализированных. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня 2020 года.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка. Поэтому сегодня я подписал указ», — подчеркнул Собянин.

Помимо возвращения в офис, отменяются и ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений — они могут принимать гостей с 23.00 до 6.00, однако по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

Вскоре, по словам мэра, будет принято решение и о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы по согласованию с Минобрнауки России. Это случится до 6 февраля, когда закончатся студенческие каникулы.

«Ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет [вернуться к очной форме]. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», — отметил глава министерства Валерий Фальков, общаясь с участниками конкурса «Студент года».

Пока, согласно решению Минобрнауки России от 13 ноября, дистанционное обучение в федеральных вузах сохранится до 6 февраля 2021 года. До этой же даты продлен дистант в вузах, подведомственных правительству Москвы.

«Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Напомним, 21 января уже был снят ряд ограничений. В Москве к обычному режиму работы вернулись колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства города.

Кроме того, в сообщении мэра также говорилось, что с 22 января театры, кинотеатры и концертные залы могут увеличить наполняемость с 25% до 50% от общей вместимости зрительного зала.

Возобновилась работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, разрешили проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий — при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Власти отменили ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других мест развлечения и присмотра за детьми. Условие остается таким же — 50% наполненности.

«В целом, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тыс.», — заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Во время разговора с учащимися вузов глава государства поблагодарил московские власти. Он отметил, что в российской столице сейчас выравнивается ситуация — «их усилия не проходят даром».