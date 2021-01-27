Теории заговора: почему медики за рубежом боятся вакцин

Сотрудник американского медицинского центра, расположенного в штате Висконсин, признал вину в порче партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

По данным представителей компании, Стивен Бранденбург достал из холодильника 57 упаковок вакцины марки Moderna, состоящих из 500 доз препарата, и не убрал их, тем самым нарушив температурный режим. Позже он признался, что сделал это намеренно. Сотрудник был незамедлительно уволен из компании.

Расследование инцидента ведут ФБР и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Бранденбургу вменяют две статьи: о деятельности, создающей повышенную опасность, и умышленном нанесении ущерба собственности. Ему грозит штраф до $25 тыс. и лишение свободы на срок до 10 лет.

Мужчину арестовали еще в начале января — уже после того, как несколько десятков человек привили испорченным препаратом. Материальный ущерб из-за списанных доз составил около $8-11 тыс. (605-830 тыс. рублей), уточнили в полиции.

Бранденбург заявил, что скептически относится к вакцинам в целом и к препарату Moderna в частности. По словам представителей правоохранительных органов, мужчина является «сторонником теорий заговора», согласно которым вакцина небезопасна для людей и может разрушить молекулы в человеческой ДНК, то есть привести к смерти, различным умственным отклонениям и последующим мутациям, передавало издание The Guardian.

Случаи недоверия вакцине среди медперсонала — не единичны. По словам эпидемиолога из Университета Северной Каролины Уитни Робинсон, около 40% сотрудников домов престарелых по всей стране отказываются вакцинировать пожилых людей.

«Это может означать, что после всей этой работы, после всех этих жертв мы все еще можем наблюдать вспышки в течение многих лет — не только в 2021, но и в 2022, а может, и в 2023 году», — посетовала она.

Публично отказалась делать прививку и медсестра из Аляски. Она работает в реанимации, из-за чего ей неоднократно приходилось наблюдать за смертью пациентов.

«Я не противник прививок, у меня есть все вакцины, известные человеку. Но почему я должна быть подопытным кроликом?» — подчеркивала девушка в разговоре с журналом The Guardian.

С ней согласны четыре медсестры, работающие в департаменте здравоохранения округа Коффи в штате Канзас. В январе 2021 года они заявили, что не будут вводить людям вакцину от COVID-19, поскольку не знают точных характеристик препарата и сомневаются в его качестве, сообщало издание The Daily Beast. «Это новая технология, которую мы никогда раньше не видели», — отмечала медик Линдси Пайер.

Скептически к вакцинам относятся и некоторые британские медики. По данным Национальной ассоциации по уходу на середину декабря 2020 года, до 40% медработников в Великобритании могут отказаться от вакцины.

Тем временем в Германии вакцинация идет медленнее, чем ожидалось: первыми препарат получают самые уязвимые категории населения — пожилые люди, медработники и персонал домов престарелых. Однако немецкие медработники не спешат делать прививки от COVID-19. По данным опроса проекта COSMO, показатель готовности привиться от коронавируса среди немецких медработников составил 3,98 пункта из 7. В среднем у населения этот показатель выше — 4,5 пункта.

В исторической области Тюрингии на востоке Германии привиться готовы лишь треть работающих в муниципальных клиниках, заявлял в начале января премьер-министр региона Бодо Рамелов.

Медсестра реанимации Вивьен Кохманн из больницы Вефиль, расположенной недалеко от Кельна, рассказала, что отказалась от прививки из-за страха перед долгосрочными побочными эффектами вакцины.

«Я здесь осторожна и немного опасаюсь всего этого. Я беспокоюсь, потому что вакцину не применяют так долго, что можно было просто сказать: «Хорошо, теперь я уверена в ней на 100%», — отметила она в разговоре с телеканалом DW.

Отметим, что в ВОЗ признали отказ от прививок одной из главных угроз мировому здравоохранению. «Вакцины необходимы, поскольку хороший уровень гигиены, санитарии, безопасное водоснабжение и безопасные продукты питания недостаточны для прекращения инфекционных заболеваний. Без поддержания на оптимальном уровне показателей иммунизации или коллективного иммунитета болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, вернутся вновь», — уточнялось в сообщении ВОЗ.

Кроме того, в организации напомнили, что любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся объектом повторных проверок.