«Мир не готов»: Гейтс предупредил о более страшной пандемии

Мир должен быть готов к следующей пандемии, которая может быть намного опаснее нынешней, заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung основатель Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, пандемии теперь являются такой же нормой, как землетрясения, торнадо и изменение климата.

«Мы должны делать домашнее задание, мы не готовы к следующей пандемии. Она может быть в десять раз хуже, чем нынешняя», — указал филантроп.

При этом он выразил восхищение научным прогрессом, достигнутым в области разработки вакцин

«Это чудо: если бы пандемия началась пять лет назад, в мире не было бы создано вакцины за такое короткое время», — подчеркнул миллиардер, призвав противодействовать «прививочному национализму».

По мнению Гейтса, в следующие пять-десять лет вакцины на основе матричной РНК станут разрабатываться быстрее и дешевле, их будет легче масштабировать в применении и дольше хранить, что откроет возможность для разработки препаратов против таких заболеваний, как ВИЧ и малярия.

В то же время он указал на необходимость того, чтобы главы государств и правительств обеспечивали справедливое распределение вакцин, потому что ни одна страна не должна оставаться одинокой в борьбе с COVID-19.

Гейтс также указал, что в ближайшее время бедные страны столкнутся с 6-8-месячным отставанием от более богатых государств в получении доступа к вакцинам против коронавируса, сообщает Reuters.

Миллиардер, который также в среду, 27 января, опубликовал ежегодное письмо своего фонда с изложением его приоритетов и прогнозов, сказал, что для людей, живущих в развитых странах, конец пандемии и возвращение к нормальной жизни произойдут в конце нынешнего года.

Помимо этого, общественный деятель признался, что был ошеломлен количеством «сумасшедших» и «злобных» теорий заговора, распространяемых в социальных сетях во время пандемии COVID-19. Гейтс признался, что хотел бы изучить, что за ними стоит.

Филантроп пояснил, что получал миллионы онлайн-сообщений и читал «сумасшедшие теории заговора» о нем и ведущем американском эксперте по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

«Вероятно, они прижились отчасти из-за сочетания пугающей вирусной пандемии и роста популярности соцсетей», — предположил Гейтс.

По его словам, люди обвиняли Фаучи и Гейтса в создании пандемии, чтобы попытаться контролировать людей.

Якобы Фаучи и Гейтс хотят получить прибыль от распространения вируса и намерены использовать вакцины для вживления отслеживаемых микрочипов в людей.

«Но действительно ли люди верят в это? Нам действительно нужно будет выяснить этом в течение следующего года и понять, как это меняет поведение людей и как мы должны минимизировать такие дискурсы?» — добавил миллиардер.

Пандемия COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Это заболевание вызывает вирус SARS-CoV-2.

В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

По состоянию на вечер 27 января число умерших от этого вида коронавируса с момента начала регистрации статистических данных составило 2 176 671 человек.

За последние 50 лет в мире была только одна эпидемия, сравнимая с нынешней — это распространение Гонконгского гриппа. Первые случаи заражения им были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года.

Заражение было вызвано штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. Та пандемия была классифицирована как средней степени тяжести. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65 лет. За три года (1968 — 1970) от этой болезни умерли (по разным данным) от одного до четырех миллионов человек.

Сто лет назад в мире бушевал Испанский грипп или «испанка», которая считается самой страшной пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год. Во всем мире «испанкой» были заражены не менее 550 миллионов человек.

Число умерших оценивают от 17 млн до 100 млн человек или 0,9—5,3 % тогдашнего населения Земли. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла сам вооруженный конфликт по числу жертв. Развитию пандемии способствовали антисанитария, плохое питание, скученность воинских подразделений и лагерей беженцев.