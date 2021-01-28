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Здоровье

Путин поставил цель по вакцинации

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Путин призвал привить от коронавируса почти 70 млн россиян

Благодаря кампании вакцинации от гриппа были привиты 68 млн россиян. Такие же показатели, по мнению президента РФ Владимира Путина, должны быть и по прививкам от коронавируса. С 18 января в России запущена массовая вакцинация от нового типа инфекции. Процедура проходит с использованием двухкомпонентного отечественного препарата «Спутник V».

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В России вакцинация от коронавируса производится с опережением графика, сообщил российский президент Владимир Путин.

«У нас массовая вакцинация стартовала 18 января этого года, планы здесь большие. Знаю, мне министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», — сказал Путин.

Он также заметил, что во время прививочной кампании от гриппа были привиты порядка 70 млн россиян. «Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера — 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — добавил он.

Согласно последним данным, только в Москве прививку от COVID-19 сделали более 320 тыс. человек. Столичные власти рассказали, что «ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. москвичей».

Неделей ранее Мантуров сообщил, что к июню регионы получат около 70 млн доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам министра, Россия может сама себя обеспечить препаратом — к импортным поставкам прибегать не придется. Мантуров также уточнил, что есть возможность для увеличения объемов производства.

В настоящее время российские специалисты произвели уже почти 7 млн двух компонентов доз вакцины. В январе будет выпущено не менее 7 млн доз препарата. Затем производство будет наращивать обороты: в феврале произведут 11 млн, в марте — 15 млн.

Вакцина способствует выработке в организме человека достаточного количества антител против коронавируса, чтобы, если пациент и заболеет, заболевание не развивалось в тяжелой форме. Таким образом, предполагается, что будет значительно снижена нагрузка на систему здравоохранения и большее количество людей переболеет вирусом в легкой форме.

В то же время вакцинация влияет на снятие ограничений. Для возвращения к привычной жизни, по мнению российских специалистов, нужно, чтобы было привито порядка 60% населения.

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — отметил ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Путин ранее также выразил мнение, что эпидемия коронавируса в России постепенно отступает, а действия властей страны в борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан» — они «дают положительный результат».

Путин пояснил, что в последнее время число заболевших россиян сокращается, а число выздоровевших «устойчиво превышает количество тех, кто заболел».

«По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так», — сказал он в четверг, 28 января.

Двумя днями ранее прошло заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. На нем Попова отчиталась, что заболеваемость пошла на снижение в 22 российских регионах. Стабилизировалась ситуация с коронавирусом в 60 областях страны. «В стадии продолжающегося роста находятся три субъекта. Это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область», — добавила она.

Неделей ранее рост заболеваемости наблюдался в 13 регионах страны.

За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса. Заражения есть во всех российских регионах. Более 10% из новых зараженных не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб.

«Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек», — говорится в заявлении. Всего за время пандемии заразились почти 3,8 млн россиян. Инфекция стала основной причиной смерти у 71 651 человека, вылечились более 3,2 млн.