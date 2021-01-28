«Иммунитет молчит»: почему переболевшие COVID-19 остаются без антител

У 17% пациентов, переболевших COVID-19, не вырабатываются антитела – как правило, это касается людей с легким течением болезни. Об этом заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов. Это близко к подсчетам, ранее сделанным в Роспотребнадзоре — там сообщали о 20% таких пациентах.

Как пояснила «Газете.Ru» врач-инфекционист Анна Баландина, чаще всего бессимптомное или легкое течение COVID-19 указывает на низкую дозу инфицирования. «В большинстве случаев так и получается, что если нет симптомов, то нет и реакции иммунного ответа, иммунитет молчит», — объяснила она. Кроме того, по словам инфекциониста, иногда уровень антител может быть настолько ниже порога чувствительности тест-систем, что их наличие просто не фиксируется.

Помимо гуморального (антительного — «Газета.Ru») формируется также клеточный иммунитет, который проверить довольно сложно, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт-пульмонолог Марина Казакова. При этом, как сообщила иммунолог Елена Чурина, такой иммунный ответ даже более важен для защиты организма.

«Клеточный иммунитет играет ключевую роль. Также важно значение макрофагов (клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий — «Газета.Ru»), которые первыми вступают в борьбу с вирусом на уровне врожденного иммунитета, задолго до того, как образуются антитела»,

— рассказала врач «Газете.Ru».

Данные клетки выполняют роль «спецназа» — они защищают организм от первичного внедрения патогена.

«Они не разбираются сначала, хороший это патоген или плохой, они просто его уничтожают. И только потом они берут фрагмент инфекции и несут его в лимфоузлы, где уже вырабатываются антитела», — отметила она. По словам Елены Чуриной, отсутствие антител может свидетельствовать об очень сильной первичной иммунной системе.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Татьяна Шалина предполагает, что изначально у таких людей все же вырабатываются антитела, однако их так мало, что к моменту анализа они уже успевают прийти в нулевое состояние.

Также, по ее мнению, в данном случае могут сработать «клетки памяти». «Если человек ранее сталкивался с какими-то коронавирусами, то эти клетки сохранили информацию обо всем семействе коронавируса, ведь у них на 70% схож генетический состав. Эти клетки памяти помогают определенной прослойке населения сохранить иммунитет», — объяснила медик «Газете.Ru».

Есть вероятность, что существуют люди с определенным генотипом, на которых SARS-CoV-2 никак не влияет. «Вполне возможно, что есть невосприимчивые к коронавирусу люди. Так, к ВИЧ невосприимчивы лица, гомозиготные (с двумя одинаковыми формами генов — «Газета.Ru») по мутантному гену белка-рецептора CCR5, у них вирус просто не может проникнуть в клетку», — заметила Елена Чурина.

В случае с COVID-19 дело может быть в количестве в организме АМФ2 – особого фермента, благодаря которому в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давления, пояснила «Газете.Ru» врач-иммунолог Мария Польнер. При этом его следы находятся во всех тканях организма — в том числе и в легких.

Ранее группа вирусологов под руководством профессора Оксфордского университета в Великобритании Пола Кленермана определила, что количество АПФ2 связано с двумя генами врожденной иммунной системы — IFNL3 и IFNL4.

Их поведение зависит от того, как был устроен другой участок ДНК, который расположен на 19-й хромосоме человека. В этом сегменте генома может находиться три разных типа мутаций. Они значительно меняют то, как организм реагирует на проникновение любого типа вируса в организм.

Врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов предлагает свою версию — по его мнению, группа людей, переболевших без симптомов, формируется из-за ложноположительных тестов.

«В любом случае, такие люди могут заразиться повторно — об этом говорят и исследования, и практика, поэтому очень важно делать прививку и тем, кто не болел, и тем кто уже перенес коронавирус», — заявил эксперт «Газете.Ru».