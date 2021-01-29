Удаленка закончилась: студенты возвращаются в аудитории

Российские вузы, которые подчиняются Минобрнауки, должны вернуться к очному формату обучения по согласованию с местными органами Роспотребнадзора. Об этом говорится в указе ведомства. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года — фактически весенний семестр стартует в понедельник, 8 февраля.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ», — отмечается в документе.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки (среди них — МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и ВШЭ) также рекомендуется вернуться к очной системе обучения, учитывая стабилизацию эпидситуации.

В министерстве подчеркнули, что ректоры должны подготовить учебные заведения к приему студентов. Их также обязали обеспечить профилактику распространения коронавируса — максимально сократить общение между студентами и обеспечить соблюдение санитарных мер.

Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе в здание, столовую и санузлы должны быть размещены антисептики. У всех входящих в учебное учреждения должны измерять температуру. Людей с признаками инфекционных заболеваний допускать к занятиям запрещено. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.

При этом руководство учебных заведений должно быть в любой момент готово вернуться к дистанционному формату обучения — в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Отметим, что накануне прошло заседание совета Российского союза ректоров. Одной из главных тем встречи стало возвращение к традиционному формату обучения, заметили в Минобрнауки. В частности во время мероприятия министр призвал продумать систему взаимодействия с иностранными студентами, которые из-за ограничений не могут приехать в Россию.

Напомним, что в середине ноября 2020 года Минобрнауки перевело на дистанционку все подконтрольные ведомству вузы в Москве и Санкт-Петербурге. Вузам других регионов министерство предложило принять аналогичное решение при согласовании с территориальным Роспотребнадзором.

Еще до публикации указа Минобрнауки от 29 января несколько университетов объявили о возвращении к очному формату обучения. Среди них — МГТУ им. Баумана, РГГУ и МГИМО. В сообщениях указывалось, что при этом «все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются». К очному формату обучения вернутся также Финансовая академия при правительстве РФ и Российский университет дружбы народов.

В РГГУ, МГИМО и МГУ имени М.В. Ломоносова уточнили, что иностранцы, которые не смогут приехать в Россию до 8 февраля, продолжат обучение в дистанционном формате. В онлайн-формате также будут проходить потоковые лекции, которые подразумевают нахождение в аудитории более 50 человек, отметили в РГГУ.

В МГИМО тем временем подчеркнули, что хотя обучение и будет очным, «один или два дистантных дня в зависимости от факультета или магистерской программы» останутся.

К гибридной форме обучения склоняются и в МГУ. «При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года соблюдать все требования рекомендаций [Роспотребнадзора], предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционный образовательных технологий», — говорится в указе ректора Виктора Садовничего.

При этом преподавателей МГУ старше 65 лет или имеющих хронические заболевания допустят к очным занятиям по согласованию. Согласно документу, дистанционный формат предусмотрен для потоковых лекций, а также для всех пар студентов вечернего отделения и учащихся из-за рубежа.

В приложении к приказу Садовничий советует факультетам определить дни для очных занятий таким образом, чтобы у разных курсов они проходили в разные дни.

Между тем Высшая школа экономики решила выйти с дистанта только с 29 марта, когда в вузе начнется третий модуль обучения.

При принятии этого решения учитывалось мнение студентов. Студсоветы нескольких факультетов провели опросы. Например, в опросе на факультете права приняли участие 1 167 студентов. Больше половины из них высказались за продолжение дистанционного формата обучения. «58% студентов поддержало выход в гибридный формат с сессии 3-го модуля, 29,8% — за выход с 8 февраля», — говорится в материале «Вышки для своих».