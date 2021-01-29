Дело еще не закрыто: какая участь ждет срочника Шамсутдинова

Потерпевшие по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в 2019 году восьмерых сослуживцев, намерены добиваться для него ужесточения наказания. Родственники уже обжаловали приговор, сообщил РИА «Новости» их адвокат Сергей Грицко.

Он отметил, что намерен добиваться отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда. «Это согласованная позиция потерпевших», — подчеркнул юрист.

Напомним, 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов был осужден на 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, также он обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию — суммарно 9,8 млн рублей.

«Приговор слишком мягкий. Какое ему снисхождение? Он заслуживает только пожизненного лишения свободы. Искалечил двоих и забрал жизни у восьмерых. Он хладнокровный убийца», — заявлял «Газете.Ru» отец одного из попавших под обстрел Шамсутдинова Сергей Шпак.

Солидарен с ним Владимир Никишин, чей сын погиб в результате расстрела. «Для таких должно быть пожизненное заключение. Он даже свой призыв расстрелял, с которым призывался из одной области, и добивал раненых. Это такой человек. Но и Министерство обороны должно принимать меры, чтобы такого не было. Ведь это произошло в армии. Должна быть защита и офицеров, и солдат», — сказал мужчина порталу «Вести22», добавив, что его сыну оставалось служить всего пять часов — после смены караула ему нужно было лишь собраться и сесть в поезд до дома.

Отец еще одного погибшего срочника Сергей Куропов сообщил порталу «Толк», что его семья также во что бы то ни стало будет добиваться пожизненного срока для Шамсутдинова. Об этом же порталу 161.ru сообщила и мать другого срочника Мария Богомолова. Ее сын погиб за три недели до возвращения домой: «Шамсутдинов — убийца, который не заслуживает ни понимания, ни прощения, ни снисхождения».

Мягким решение суда сочла и Анна Евсеева, вдова одного из застреленных офицеров. «Шамсутдинов должен понести соразмерное наказание. Решение суда слишком мягкое», — заявила она порталу ZabNews. Женщина отметила, что у ее погибшего мужа осталась малолетняя дочь, которую ей теперь приходится воспитывать в одиночестве.

Срочник Александр Эрлих, который чудом остался жив, также признался «Толку», что желает Рамилю Шамсутдинову пожизненного заключения.

Вместе с тем днем ранее, 28 января, защита Шамсутдинова тоже подала апелляционную жалобу на приговор.

«Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый, — отмечал адвокат Равиль Тугушев. — По сути, назначенное наказание — почти такое, какое просило Гособвинение: 24,5 года лишения свободы. При том, что присяжные признали Рамиля Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Суд же избрал максимально возможный срок, не проявив должного в этих условиях милосердия».

Глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев объяснил «Газете.Ru», что, учитывая все обстоятельства дела, можно с уверенность сказать, что апелляционная жалоба потерпевшей стороны об ужесточении наказания Шамсутдинову не будет удовлетворена.

«В частности, на это влияет психологическое состояние Рамиля в момент совершения преступления. Назначенные 24,5 года лишения свободы и так являются суровым наказанием, но и при возможном снижении срока суд безусловно будет учитывать позицию потерпевших, оценивая обстоятельства в их совокупности», — сказал юрист.

По его мнению, есть основания полагать, что с большей вероятностью суд примет доводы стороны защиты Шамсутдинова и смягчит приговор до 18-20 лет лишения свободы.

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина согласилась с Гавришевым. «Наличие смягчающих обстоятельств в уголовном деле Рамиля действительно дает полное право на пересмотр приговора, как минимум суд не вправе отказать в принятии данной жалобы», — заявила она «Газете.Ru».

Мухамедшина также сослалась на негласную концепцию гуманизации законодательства, действующую в России. Учитывая ее, суд может встать на сторону Шамсутдинова. «Тем не менее говорить однозначно пока что нельзя — как показывает статистика, в уголовных коллегиях судов чаще все равно наблюдается обвинительный уклон», — заключила адвокат.