Половина жителей переболела: что происходит в Москве с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что больше половины жителей города переболели коронавирусом. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Он также сообщил, что резервные госпитали для зараженных инфекцией будут работать в столице до следующего осенне-зимнего сезона.

«Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в «горячем резерве» всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода <...> мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали», — отметил он.

Сейчас, как передает ТАСС, в Москве работают резервные госпитали в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке. Их общая мощность — 7 тыс. коек.

Вместе с тем он заметил, что некоторые больницы, которые ранее переквалифицировали под госпитали для инфицированных коронавирусом, переводят в плановый режим — потребность в них сократилась. «У нас загрузка [коронавирусных] коек достигала 14 тыс., сейчас мы ушли на отметку ниже 10 [тыс.], в районе 9 тыс. коек одномоментно заполнено», — уточнил чиновник.

Собянин и ранее говорил, что больничные койки для пациентов с коронавирусом постепенно освобождаются. На 27 января, по его словам, состояние коечного фонда оценивалось как стабильное — 50% было свободно.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тыс. в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — написал он в своем блоге.

Мэр столицы обратил внимание, что ситуация с распространением инфекции в городе стабилизируется.

В связи с этим он снял некоторые ограничения. В частности, Собянин разрешил общепиту и другим заведениям из сферы отдыха и развлечений работать круглосуточно. «Вместе с тем эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — подчеркнул он.

Несмотря на стабилизацию ситуации Москва по-прежнему находится на первом месте по заболеваемости среди российских регионов. 29 января оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в столице выявлено 925 358 случаев заражения, уже выздоровели 803 642 москвича, умерли 13,3 тыс. человек.

В то же время, по словам Собянина, среди жителей города есть те, которые заболели во второй раз. «Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», — отметил он в пятницу, 29 января, в эфире «России-1».

Градоначальник выразил мнение, что низкий уровень повторного заболевания указывает на то, что у людей на долгое время сохраняется иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни. Поэтому Собянин выразил мнение, что переболевшие могут не спешить вакцинироваться.

«Лучше подождать до лета или осени, чтобы к осеннему сезону подготовиться. Но если есть желание, пожалуйста», — добавил он.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что случаи повторного заражения коронавирусом в России минимальны — их всего несколько единиц.

«На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения [этого явления] в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах» — приводит ее слова ТАСС.

Попова подчеркнула, что это уникальные случаи. На конец декабря, по словам Поповой, во всем мире таких случаев было не более 50.