Ветер северный: в «Фобосе» назвали дату прихода весны

Весна в Москву и в другие регионы центральной части европейской России придет в конце марта – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Весна в понимании метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта. Северный у нас климат», — детализировал синоптик.

По его словам, в последний день января активный южный циклон накроет Московский регион и соседние области.

«В южной части Центрального федерального округа после снегопадов, небольших морозов — вновь оттепели, до плюс трех градусов, много осадков. Снег мокрый, местами дожди, в общем, снежная каша, а следующей ночью, 1 февраля, опять все это замерзнет», — пояснил специалист.

В феврале же жителей Центральной России ждет возвращение полноценной зимы с соответствующими осадками и температурой, добавил Леус.

«Температура воздуха в регионах средней полосы и юга европейской части России пока останется выше нормы, но период масштабных аномальных январских оттепелей завершается», — поясняется в комментарии Центра.

В начале следующей недели в Центральной России ночью будет примерно -5…-10°, днём -3…-8°. В целом, согласно долгосрочным прогнозам, в последний месяц зимы количество осадков ожидается на уровне 100-110% от нормы — будет преобладать относительно снежная с умеренными морозами погода при высоте сугробов от 30 до 40 см.

Длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы из-за глобального потепления, приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — сказал эксперт.

Он уточнил, что уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже 0°С. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней, добавил синоптик.

В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна стала приходить раньше на 5-7 дней по сравнению с серединой 20 века.

Сейчас скорость наступления глобального потепления особенно высокая, отметил Вильфанд.

«В январе температура стала выше на 2°С за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — заключил синоптик.

Всемирная метеорологическая организация подтверждает слова российского специалисты – прошедший 2020 год стал одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений, и по результатам консолидации пяти ведущих международных наборов данных соперничал за первое место с 2016 годом.

Средняя глобальная температура в прошедшем году составляла примерно 14,9 °C, что на 1,2 (±0,1) °С выше доиндустриального уровня (1850 — 1900 годы).

«Подтверждение Всемирной метеорологической организации, что 2020 год был одним из самых теплых лет в истории, является еще одним суровым напоминанием о неумолимых темпах изменения климата, которое уничтожает жизни и средства к существованию на всей нашей планете», — заявил в этой связи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что мир уверенно идет к «катастрофическому» повышению температуры на 3 — 5 градусов по Цельсию.

«Установить мир с природой — определяющая задача XXI столетия. Это должно быть главным приоритетом для всех и повсюду», — призвал генсек ООН.