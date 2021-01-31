Мэрия: полмиллиона москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

Порядка 500 тыс. человек записалось на вакцинацию от коронавируса в столице России. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что кроме полумиллиона желающих сделали себе прививку более 300 тыс. москвичей.

Население Москвы, по официальным данным, составляет около 12,5 млн человек. Полмиллиона человек составляют от общего населения мегаполиса 4%, с учетом привившихся это около 5%.

Для разрыва цепочки заражений коронавирусом, по данным специалистов, необходимо 60-70% людей с иммунитетом.

27 января мэр Москвы в своем личном блоге заявил, что ситуация с распространением коронавируса улучшается. За минувшую неделю число новых случаев было ниже 2-3 тыс. в сутки. Снизилось на 1000 человек в сутки количество госпитализированных.

Впервые с середины прошлого июня в московских коронавирусных стационарах свободно более 50% коечного фонда. «Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — подчеркнул градоначальник.

В этой связи был отменен обязательный характер требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Теперь это рекомендация мэрии.

Отменяются ограничения на работу ночью для кафе, ресторанов и ночных клубов. При этом предприятия должны соблюдать требования Роспотребнадзора по социальной дистанции и санитарному режиму.

«Пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», — добавил Собянин.

Он также поздравил горожан с «еще одним шагом» к возвращению «нормальной» жизни в столице.

По мнению президента РФ Владимира Путина, показатели с прививками от коронавируса должны быть сравнимы с результатами вакцинации россиян от гриппа, прививку от которого получили 68 млн граждан страны. С 18 января в России запущена массовая вакцинация от нового типа инфекции. Процедура проходит с использованием двухкомпонентного отечественного препарата «Спутник V». Московские власти рассказывали, что «ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. москвичей».

Ранее сотрудник НИЦ имени Гамалеи, академик Российской академии наук Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно сходит «на нет», поэтому связанные с COVID-19 ограничения могут быть сняты в России уже к лету.

Для окончательного завершения пандемии с коронавирусом должны «проконтактировать» 70-80% населения Земли, заявил эксперт — существенную роль тут играет вакцинация.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал заметное снижение заболеваемости COVID-19. В России сейчас закончилась фаза медленного роста заболеваемости, ее сменила фаза стабилизации, заявил он.

По словам Горелова, стабилизация продолжается до полутора месяцев. «То есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сообщил эксперт.