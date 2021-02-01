В тур за прививкой: предложат ли иностранцам вакцинацию в РФ

Российская туриндустрия активно разрабатывает проект «вакцинного туризма», в рамках которого иностранцы смогут приезжать в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. Больше всего запросов об организации подобных туров приходит из Юго-Восточной и Южной Азии, а также из Латинской Америки, где вакцины по-прежнему нет или отсутствует разнообразие препаратов, сообщил генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев «Известиям».

Решить эту проблему туроператоры надеются при помощи организации специальных чартерных рейсов, которыми в Россию смогут прилетать целые группы иностранцев от 100 человек.

«Мы изучаем транспортную логистику по доставке иностранцев, заинтересованных в вакцинации, ведем переговоры с медицинскими учреждениями, готовыми провести вакцинацию и предоставить дальнейшее качественное сопровождение организованным группам иностранных граждан, работаем с отельными объектами, заинтересованными в долгосрочном размещении групп на не менее чем 25 ночей для прохождения двух этапов прививки», — рассказал Виктор Тополкараев.

Сроки запуска программы пока неизвестны, уточнили в «Интуристе»: в первую очередь предстоит урегулировать все правовые вопросы и получить разрешение правительства.

«Необходимо провести работу по определению правового статуса таких туристов и возможности проведения вакцинации иностранным гражданам», — пояснил Виктор Тополкараев.

В Российском союзе туриндустрии не разделили позитивный настрой коллег на организацию «вакцинного туризма». Как заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина, в нынешних реалиях сделать это практически невозможно.

«На самом деле выглядит как какая-то «хотелка». Если рассуждать здраво, то вакцины сейчас не хватает даже самим россиянам – о каких иностранцах идет речь? Более того, гражданам России предоставляют вакцину только после предъявления паспорта и полиса ОМС. А тем, кто приедет из других стран, что нужно будет показать? Да и сам факт приезда туристов из зарубежья сейчас выглядит странным, так как границы в большинстве своем остаются закрытыми», — сказала Ирина Тюрина.

Прямого законодательного ограничения на вакцинацию иностранных туристов сейчас нет, пояснили «Газете.Ru» в компании COREX Logistics, которая занимается доставкой препаратов со сложной логистикой в регионы России. Основные проблемы возникают с тем, чтобы внести их данные в систему.

«Обязательным условием для вакцинации в любого рода клиниках является внесение информации в ЕМИАС — Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Сейчас полноценной коммерческой вакцинации не существует, в том числе из-за текущего дефицита вакцины. В дальнейшем полноценная коммерческая вакцинация может открыться, однако прогнозы тут давать сложно из-за увеличивающихся контрактов на поставку вакцины за рубеж», — заявил директор по качеству COREX Logistics Виталий Шахназаров.

Необходимость обеспечения вакциной, прежде всего, россиян подчеркнули и в Госдуме. Как пояснил «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, после того, как все граждане РФ получат возможность сделать прививку от коронавируса, «вакцинный туризм» станет отличной идеей.

«Ни в коем случае не должно получиться так, что мы платно предоставляем вакцину иностранным гражданам, а россияне не имеют возможности ее получить. Когда вакцинация будет осуществляться на таком уровне, что каждый желающий сможет ее получить, тогда можно задуматься об осуществлении «вакцинного» туризма. Тем более что в других странах действительно существуют очень серьезные проблемы с вакциной – в той же Прибалтике ближайшая возможность поставить прививку уже выпадает только на август-сентябрь. Понятное дело, что эти люди с удовольствием приедут к нам, чтобы приобрести вакцину раньше», — заявил Николай Говорин.

Более того, организация «вакцинного туризма» на международном уровне может также помочь укреплению статуса РФ в глазах мирового сообщества, подчеркнул депутат:

«Проблема медицинского туризма сейчас активно обсуждается. Мы регулярно поднимаем вопрос об экспорте медицинских услуг, которые осуществляются в России и являются лучшими в мире. В рамки этого направления отлично вписывается и «вакцинный» туризм. Это в целом-то прорыв, который создает позитивный облик нашей страны в глазах мирового сообщества. Почему бы этим не воспользоваться?».

Как сообщают «Известия», выбор бизнеса пал прежде всего на «Спутник V» потому, что производство именно этого препарата сейчас налажено лучше всего. В Центре им. Гамалеи, где была разработана и зарегистрирована вакцина, уверены – организовать поездки за прививками будет довольно легко, учитывая, что спроса, который превысит предложение, на российский препарат не ожидается.

«Толпы иностранцев к нам все равно не хлынут. Могут приехать сотни, тысячи людей из других стран, однако от потери такого количества доз Россия явно не обеднеет», — объяснил вирусолог Анатолий Альштейн «Газете.Ru».