«Невероятное искусство»: как рожают после пересадки органов

В московском роддоме больницы № 52 женщина родила ребенка после операции по трансплантации сердца. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Это второй в России подобный случай — до 2019 года материнство после пересадки органов было почти невозможным.

В 2015 году у женщины, имя которой не называется, диагностировали дилатационную кардиомиопатию — нарушение функционирования миокарда, приводящее к сердечной недостаточности, оно стало осложнением перенесенной ОРВИ. Уже спустя несколько месяцев после выявления патологии ей провели пересадку сердца в Центре трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова.

Операция прошла успешно, пациентка продолжала наблюдаться в консультативно-диагностическом отделении. Женщине назначили пожизненную иммуносупрессивную терапию, которая подавляет нежелательные иммунные реакции организма.

В 2020 году пациентка забеременела. С ранних сроков беременности трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов с минимальным риском для развивающегося плода. На 38-й неделе женщине провели кесарево сечение. 26 января 2021 года у пациентки родилась девочка.

«Ведение беременности у женщин после трансплантации требует очень большого внимания. Главная задача медиков в таких случаях состоит в том, чтобы женщина не потеряла трансплантат во время вынашивания плода. Наша цель — сделать все, чтобы мама сохранила здоровье, могла вскормить и вырастить ребенка и прожить рядом с ним долгую жизнь», — заявила журналистам главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Врачи контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов как в крови матери, так и у ребенка, а также показатели клинического и биохимического анализов крови для оценки иммунного статуса и корректировки терапии. Кроме того, врачи постоянно проводили эхокардиографию для оценки функции сердца.

Как пояснила «Газете.Ru» акушер-гинеколог Татьяна Цыренкова, в большинстве случаев планировать беременность после пересадки органов можно. В частности, это касается женщин с трансплантированной почкой — для них большую угрозу представляет, скорее, аборт, поскольку процедура может повлечь гнойно-воспалительные осложнения или нефропатию органа.

«Однако, это должно быть запланированное и обязательно обдуманное решение. Будущие мамочки должны посоветоваться с врачом о том, какой уровень риска может быть при беременности. Ведь в этот период иммунная система и в принципе организм работает по другому, что может привести к поражению или отторжению органа, поскольку дается большая нагрузка на него», — отметила специалист.

С ней согласилась врач-неонатолог Елена Кешишян. Она объяснила, что человек, который перенес такую серьезную операцию, принимает препараты иммуносупрессивного ряда, чтобы уменьшить отторжение органа.

«Однако препараты иммуносупрессивного ряда, которые могут использоваться у этих женщин, сами по себе вызывают отторжение ребенка, и здесь очень узкая грань. Поэтому такую беременность можно вести совместно трансплантологами, которые могут отменить препараты и при этом гемодинамика у женщины сохранится, и акушер-гинекологами, которые должны наблюдать, чтобы эта гемодинамика была правильной в плаценте», — подчеркивает Кешинян в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, по словам акушер-гинеколога Цыренковой, у плода может развиться ряд патологий, которые сформировались под действием иммуносупрессивных препаратов — это зависит как от организма матери, так и от правильного подбора дозы лекарств.

«Но вообще под правильным присмотром врачей, такие женщины могут разродиться даже естественным путем, если мы видим, что противопоказаний нет. В другом случае, приходится прибегать к кесареву сечению, что в той или иной степени снижает риск последствий после нагрузки во время родов», — уточняет врач.

Еще одним фактором риска для беременной женщины, перенесшей трансплантацию сердца, становится нагрузка на орган, которая растет по мере увеличения срока беременности — по словам Елены Кешинян, плод нужно постоянно контролировать, чтоб группа врачей могла решить, в какой момент можно провести роды.

«Если нагрузка становится чрезмерной и возникают риски, то такой ребенок будет рано извлечен. То есть это на самом деле невероятное искусство врачей, плюс природа самой женщины, которая решила, то она в этой ситуации родит», — заключила врач-неонатолог.

Первой матерью после подобной операции стала журналистка Алла Гриднева. Она рассказывала изданию «Интерфакс», что зимой 2001 года заболела обычной простудой. Спустя некоторое время 22-летней девушке сделали ЭКГ и поставили диагноз миокардит (то есть воспаление сердечной мышцы, приводящее к повреждению клеток сердечной ткани и развитию сердечной недостаточности).

«Мне тогда было всего 22 года. Я была девочкой с большими планами на будущее и с только начавшейся перспективной карьерой. Я испытала не просто шок, это был удушливый страх смерти. Я лежала на кровати и не могла даже пошевелиться. В голове роились вопросы: «За что? Почему? Для чего?», — вспоминала Гриднева.

В апреле 2002 года она приехала в Москву, где ей предложили сделать пересадку сердца. К тому времени у девушки уже была 4-я степень сердечной недостаточности, весила она 39 кг, организм был на пределе физических сил.

«Я выдохлась полностью и после особо страшного приступа взмолилась: «Господи, я больше не могу! Очень хочу жить, но если надо меня забрать, то забирай!» И через два часа все закрутилось, я выжила. Хирургом был сам академик Валерий Шумаков», — вспоминала она.

После трансплантации сердца состояние пациентки быстро улучшалось, и через несколько месяцев она снова работала на Краснодарском телевидении. А через некоторое время она вернулась в Москву и стала работать редактором сайта НИИ трансплантологии.

В 2011 году Гриднева родила сына, которого назвала Валерием, в честь врача-трансплантолога Валерия Ивановича Шумакова, имя которого сейчас носит НМИЦ трансплантологии и искусственных органов. «Врачи в большей степени волновались за маму, никто не знал, какой исход будет у родов. Ребенок родился чуть раньше срока, на 34-35 неделе, практически здоровый, без каких-либо значимых отклонений», — уточняла руководитель отдела неонатологии и педиатрии центра им. Кулакова Анна Дегтярева.

Однако функция сердца постепенно ухудшилась, и в 2019 году женщина перенесла еще одну трансплантацию — после нее состояние здоровья Анны Гридневой значительно улучшилось, подчеркивали в Московском Институте трансплантологии.