«Потеря денег»: как подделывают справки о прививках

На фоне пандемии у мошенников появилась новая схема заработка — теперь они предлагают приобрести не только поддельные справки об отсутствии COVID-19, но и липовые сертификаты о пройденной вакцинации от инфекции, сообщили в Роскачестве.

Как правило, аферисты убеждают жертву в том, что «ковидные паспорта» в скором времени будут обязательными, а их отсутствие ограничит граждан в правах. В конце января Роскомнадзор заблокировал уже более тысячи материалов, связанных с распространением подобных справок.

«На самом деле официально до сих пор не решено, будут ли введены ковидные паспорта, — сообщают в Роскачестве. — А гражданин, купив такой «документ», не получит ничего или только липовую «корочку», стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана».

Вместе с тем в ведомстве рассказали об еще одном варианте мошенничества. «От пользователя просят его логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы «добавить» в него «ковидный паспорт». В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя», — уточнили эксперты Роскачества. Напомним, что с 1 января на портале Госуслуг заработал сервис, позволяющий получить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

По данным Роскачества, чаще всего описанные выше способы мошенничества используют в социальных сетях в виде спам-сообщений и рекламы, а также при запросах в поисковике на тему «COVID-19».

Попасться на уловку мошенников — и самим нарушить закон — можно быстро и просто. Решив выяснить, как работают продавцы поддельных справок, корреспондент «Газеты.Ru» написала по номеру WhatsApp, указанному на одном из мошеннических сайтов. Ответ пришел в течение пяти минут — за «официальный сертификат из поликлиники о двух прививках» запросили 5 тыс. рублей. Для заказа справки потребовали предоставить ФИО, дату рождения, адрес места жительства, «даты вакцинаций», место доставки и номер телефона. Подготовить документ пообещали на следующий день — оплата по факту получения. При этом можно заказать и срочное выполнение — день в день — однако оно стоит в два раза больше стандартной цены.

«Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» физлица. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем — уголовная ответственность», — предупредил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Как пояснил «Газете.Ru» ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям Дмитрий Липин, в случае обнаружения поддельной справки уголовная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя.

По словам юриста, основной проблемой является то, что большинство изготовителей таких сертификатов предоставляют свои услуги в интернете, находясь при этом в других государствах.

«Выявить, кто они и где располагаются, несложно, гораздо сложнее привлечь их к ответственности, например, если речь идет о государстве, с которым не заключено соглашение об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам», — отметил Липин.

Эксперт подчеркнул, что российское законодательство нуждается в норме, позволяющей̆ блокировать подобные предложения в сети, но самой эффективной мерой будет принятие соответствующих решений на международном уровне, поскольку такая проблема актуальна для всех стран.

Наказанием же за использование и подделку документов будет ограничение свободы сроком до трех лет, арест сроком от четырех до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет — ответственность предусмотрена как Уголовным (статья 327 УК РФ), так и Административным (статья 19.23 КоАП РФ) кодексом.

Как считает член ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Алексей Дрозд, против поддельных справок о вакцинации от COVID-19 скоро начнут серьезную борьбу, и делать это будут с помощью электронных сертификатов.

«Предположу, что данные о вакцинации автоматически будут фиксироваться медучреждением, как, к примеру, сейчас это делается с электронными больничными листами. А гражданин уже по факту будет получать электронный сертификат. То есть обычному человеку будет сложно как-то подделать документ», — заключил эксперт в беседе с изданием «Известия».