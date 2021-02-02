«Можно сосчитать с точностью до недели»: врач назвал сроки отмены масочного режима

Россиянам рано отказываться от масок — отменить масочный режим можно будет, когда обладать иммунитетом к COVID-19 будут 60-70% населения страны. Об этом в интервью радио Sputnik заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В эти 60-70% входят и те, кто переболел COVID-19 «естественным путем», и те, кто привился от коронавируса. «Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения. Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка <…> в 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы», — подчеркнул врач.

По мнению Жемчугова, сейчас именно столица ближе всего к необходимой иммунной прослойке. «Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых — и можно с точностью до недели сосчитать», — пояснил специалист.

Он также предположил, что нужных показателей страна достигнет к концу весны. Ослабление и снятие ограничений зависит от ситуации в отдельно взятом регионе и количества людей, которые еще не сталкивались с коронавирусом. «Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации», — резюмировал иммунолог.

Ослабление эпидемии COVID-19 не означает, что надо сразу отказываться от масок. Об этом еще в июне предупреждал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Он выразил мнение, что снятие ограничительных мер многими воспринимается не совсем правильно. «Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — заявил Авдеев.

По его словам, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора необходимо не только людям из группы риска. Речь идет о соблюдении безопасного расстояния между людьми, ношении масок и перчаток, уточнил Авдеев.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко полагает, что до отступления пандемии коронавируса россиянам нужно подождать всего пару месяцев. «Мы сегодня делаем все. Я думаю, февраль-март станут переломным моментом», — заявил он 29 января.

Сейчас пиковые показатели по заболеваемости COVID-19 в стране уже пройдены — пятый день подряд число зафиксированных случаев коронавируса за сутки составляет менее 20 тыс.

28 января президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает. «Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал глава РФ. Он также обратил внимание на то, что уровень летальности в России ниже в сравнении с другими государствами.

Ранее сотрудник НИЦ имени Гамалеи, член Российской академии наук Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно сходит «на нет», поэтому связанные с COVID-19 ограничения могут быть сняты в России уже к лету.

Для окончательного завершения пандемии с коронавирусом должны «проконтактировать» 70-80% населения Земли, заявил эксперт.