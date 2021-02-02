Пушка, миномет и автоматы: ФСБ накрыла подпольных оружейников

Облавы на подпольных оружейников прошли в 19 российских регионах — всего установлено 28 мастерских. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении. ФСБ действовала совместно с МВД и Росгвардией.

У оружейников в ходе обысков изъяты 45-миллиметровая пушка, пехотный миномет калибром 50 мм, а также 191 единица огнестрельного оружия — в частности снайперская винтовка «Винторез», три пулемета и 18 автоматов Калашникова. Кроме того, найдено 45 гранат, более 26 тыс. патронов и 34,5 кг пороха и тротила.

География обысков обширна — нелегальные мастерские обнаружили и закрыли в Москве и Подмосковье, нескольких регионах Поволжья и Сибири, в Карелии, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

ФСБ регулярно отчитывается о поимке подпольных изготовителей вооружений. В конце декабря в 13 регионах России задержали 28 подпольных оружейников, ликвидировали 11 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В результате обысков были изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и больше 9 тыс. патронов.

Среди конфискованного — автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, мины, гранаты, пистолеты-пулеметы, порох и холодное оружие.

Аналогичная операция прошла в конце ноября 2020 года. В 17 подпольных мастерских восстанавливали «боевые свойства гражданских образцов оружия» с целью сбыта. Из незаконного оборота было изъято 127 единиц огнестрельного оружия.

В конце июня 2019 года ФСБ отчиталась о задержании участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Организатор и 10 участников группы задержаны в ходе спецоперации в Новом Уренгое. Изъяты 33 единицы огнестрельного оружия, семь автоматов, более 10 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты. Кроме того, была пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия.

Нелегальное оружие часто становится объектом контрабанды. В сентябре 2019 года белорусский КГБ вместе с таможенниками раскрыл схему перемещения оружия из Украины в Россию. Оружейный транзит осуществлялся через белорусскую территорию в Литву. Из прибалтийской республики нелегальное оружие доставляли в пункты назначения.

Незадолго до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужденно приказал «наглухо закрыть» границу с Украиной. По его словам, вызывает сожаление необходимость вести такую политику «в отношении своих братьев, близких людей».

«Почему? Хлынул поток оружия», — заявил белорусский глава. По его мнению, оружие в руках «обычных людей и особенно националистически настроенных» приводит к терроризму.