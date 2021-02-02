«Он просто добивает»: кому грозит диабет после COVID-19

Специалисты в больницах США жалуются на существенно возросшую нагрузку в связи с увеличением количества пациентов, страдающих диабетом. По их мнению, эта болезнь — одно из многочисленных осложнений COVID-19, сообщает газета The Washington Post.

«Мы наблюдаем всплеск числа пациентов, которым недавно поставили диагноз «диабет». Если раньше нам приходилось заботиться о 18 пациентах в день, то теперь их число достигает 30 на одного врача», — заявил глава группы медиков, которая занимается пациентами с нарушением обмена веществ в пригородной больнице в Бетесде, штат Мэриленд, Михаил Зильберминт.

Согласно наблюдениям врача, у пациентов может развиться как первый тип диабета, при котором не вырабатывается нужное количество инсулина, так и второй, носители которого не воспринимают выработанный организмом инсулин. Многих эта болезнь настигает только спустя месяцы после перенесенного коронавируса.

Одним из таких пациентов стал 47-летний американец Джон Кункель, который был госпитализирован с коронавирусом в начале июля. Во время последующего визита к врачу он узнал о новом диагнозе — «диабет второго типа». «У меня не было никаких проблем со здоровьем. Я был потрясен. Откуда он взялся?» — возмущался пациент.

По данным журнала Diabetes, Obesity and Metabolism, диабет развился у 14,4% госпитализированных с тяжелым течением коронавируса. В общей сложности ученые зафиксировали неконтролируемую гипергликемию — рост содержания глюкозы в крови — у почти 4 тысяч пациентов в ходе восьми исследований.

Похожими данными поделился со СМИ и профессор метаболической хирургии в Королевском колледже Лондона Франческо Рубино, который летом 2020 года запустил глобальный реестр пациентов с диабетом, возникшим после перенесенного коронавируса. С тех пор на его идею откликнулись более 350 учреждений со всего мира – зафиксированных случаев уже больше 150.

«Нам предстоит копнуть глубже. Однако уже понятно, что взаимосвязь между COVID-19 и диабетом есть», — подчеркнул Рубино.

Российские медики полностью согласны с мнением зарубежных коллег. «Это давно известный факт, не вижу тут никакого открытия», — заявил «Газете.Ru» главный эндокринолог Московской области Александр Древаль.

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин подтвердил, что связь развития сахарного диабета первого типа и различных инфекционных болезней уже многократно отмечалась.

«Коронавирус тут не исключение. Любая инфекция вызывает инсулиновую резистенцию в момент своего распространения по организму. Чем сильнее инфекция — а коронавирус очень силен и быстро захватывает весь организм — тем больше возникает потребность в инсулине. Это все увеличивает нагрузку на работу бета-клеток в поджелудочной железе. И если эти клетки уже повреждены или даже генетически предрасположены к тому, чтобы в организме развился сахарный диабет, они просто быстрее поддаются давлению и провоцируют развитие аутоиммунного заболевания», — объяснил специалист.

Усугубить ситуацию могут наличие лишнего веса, проблемы с поджелудочной железой, а также генетическая предрасположенность к диабету, предупредил Юрий Потешкин: «Коронавирус усугубляет многие процессы в организме, он просто добивает».

Системность поражения органов при COVID-19 в качестве одной из главных причин возникновения диабета также выделила эндокринолог Надежда Лебедева. «Коронавирус протекает не как обычный вирус гриппа, он действует на многие органы сразу. Его сравнивают с системным васкулитом (воспаление сосудистой стенки, вызывающее поражение и других органов и тканей, — «Газета.Ru»), который способствует нарушению углеводного обмена, что в свою очередь и вызывает диабет», — рассказала она «Газете.Ru».

У некоторых пациентов диабет также может находиться в начальной, бессимптомной стадии, в то время как коронавирус только усугубляет ситуацию из-за нагрузки на иммунитет пациента, уточнила терапевт Екатерина Яшина.

«Патогены коронавируса разрушают островки Лангерганса — бета-клетки в поджелудочной железе, производящие инсулин. Это вызывает хронический аутоиммунный ответ и приводит к развитию диабета. Кроме того, при лечении ковида в тяжелых случаях используют такие препараты, как глюкокортикоиды – стероидные гормоны. Они также могут повлиять на повышение сахара в крови и формирование диабета. Сказать, можно ли обратить процесс нарушения функции органов, пока нельзя», — подчеркнула врач.

При заражении COVID-19 обезопасить себя от развития диабета можно, проводя регулярный контроль сахара в крови. «Если человек лечится в стационаре, то у него и так будут проверять глюкозу, дома же лучше приобрести глюкометр», — посоветовала Надежда Лебедева.

Эндокринолог добавила, что для уже больных диабетом предупредить осложнения можно увеличением дозы инсулина. «Плюс, естественно, для профилактики диабета важно соблюдать диету с ограничением углеводов», — отметила эндокринолог в разговоре с «Газетой.Ru».