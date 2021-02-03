Навела подруга: найден убийца звездного ювелира

Правоохранители выяснили мотивы преступников, которые расправились с 51-летней ювелиром Анжелой Волостных. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Московское управление уголовного розыска.

По информации СМИ, последний раз Волостных связывалась со своей подругой 3 октября 2020 года. Она сообщила ей, что собирается на прием к стоматологу, однако у доктора женщина так и не появилась. Спустя два дня подруга предпринимательницы обратилась в полицию.

Выяснилось, что женщину похитили прямо около дома, в котором она проживала. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», передает Telegram-канал «112». За четыре месяца поисков Волостных сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастна ее подруга, которая сообщила похитителям о ее распорядке дня. Женщину поместили под домашний арест.

Накануне, 2 февраля 2021 года, в Воронежской области был задержан предполагаемый убийца Дмитрий Каландаров. Он признался, что вместе с подельником похитил Волостных, чтобы украсть ее ювелирные изделия. После получения драгоценностей они расправились с женщиной и спрятали ее труп.

Анжела Волостных занималась продажей ювелирных украшений и была известна в светских кругах.

«Услугами Анжелы Волостных пользовались представители столичного бомонда, шоу-бизнеса, крупные бизнесмены», — рассказывали знакомые женщины Telegram-каналу «112». Семья живет в Молдавии, близких родственников в Москве у нее не было.

Соседка рассказывала, что квартиру предпринимательницы несколько лет назад уже грабили. Волостных проживала в двухкомнатных апартаментах одна — ее супруг скончался три года назад.

«Мы с ней разного возраста, в квартиру я была вхожа, и они ко мне обращались, но мы не дружили. Муж у нее умер, она из Молдавии, стала москвичкой. Они ювелиры, их квартиру в свое время обворовывали», — отмечала она в разговоре с РЕН ТВ.

О другой трагедии стало известно в декабре 2019 года — тогда в Москве спустя две недели поисков на берегу реки Руза в Смоленской области было найдено обезглавленное тело 53-летнего частного ювелира.

По данным Следственного комитета Московской области, установить личность убитого удалось не сразу, так как злоумышленники отсекли у трупа голову и кисти рук. Чтобы подтвердить свои подозрения, следователям пришлось проверять сообщения обо всех без вести пропавших на территории Москвы и области за последние несколько месяцев.

Жертвой оказался 53-летний частный ювелир из Одинцово Дмитрия Коцуба. Об его исчезновении родственники сообщили еще 24 ноября 2019 года.

По версии следствия, мужчина занимался скупкой и перепродажей украшений турецкого производства. В день исчезновения он встретился в торговом центре с двумя знакомыми — 53-летним и 39-летним местными жителями, чтобы забрать деньги за реализованный товар, а также остатки непроданных украшений. Родственники рассказали СМИ, что ювелир сдал работникам ломбарда ювелирные изделия на 10 млн рублей.

Ранее между партнерами уже возникали разногласия, однако в этот раз ссора зашла дальше — на почве неприязненных отношений один из собеседников ударил ювелира ножом. После этого подозреваемые расчленили тело, положили фрагменты в сумки, вынесли их из ТЦ и оставили на берегу реки.

Телеканал РЕН ТВ тогда передавал, что причиной убийства мог стать денежный вопрос.

Ювелир якобы хотел заложить в ломбард ценное ювелирное украшение, однако сотрудники не стали платить за драгоценность и решили расправиться с мужчиной.

Позднее было опубликовано видео, снятое камерой наблюдения, на котором запечатлен заходящий в помещение ломбарда ювелир, а затем двое мужчин, которые выкатывают оттуда тележку с двумя коробками — там находились останки мужчины.

В результате оба подозреваемых были арестованы по обвинению в убийстве. В ближайшее время дело будет передано в суд для вынесения приговора.