Последние переговоры: пожар в Красноярске унес жизни четверых

В Красноярске пожарным удалось локализовать пожар на автомобильном складе компании «Автотрейд», в результате которого погибли четыре человека — один работник и трое спасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, данные о возгорании поступили в 10.39 по местному времени (06.39 мск) — тогда сообщалось и пожаре на площади 800 кв. метров. Уточнялось, что на складе нет людей. На первых фото были видны клубы густого черного дыма.

Спустя некоторое время очевидцы рассказали, что в здании могли находиться один или два человека. Для их поиска сформировали пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Ранг пожара повысили до максимального. Его площадь вскоре выросла до 3,9 тыс. кв. метров.

После обрушения крыши здания связь с первым звеном спасателей была потеряна. Запись последних переговоров по рации пропавших появилась в соцсетях. «У нас закончился воздух в баллонах. Ищи выход! Ищи!», — требовал, предположительно, командир звена.%

Кислорода в баллонах, как отметил собеседник «РИА «Новости», им должно было хватить на 30-40 минут, но обратно спасатели так и не вернулись.

Первоначально сообщалось, что они могли пострадать при обрушении крыши склада автозапчастей, однако аудиозапись говорит о том, что пожарные заблудились и вынуждены были снять маски, так как у них закончился кислород — на поиски мужчин отправили их коллег.

Мэр Красноярска Сергей Еремин позднее подтвердил гибель сотрудников МЧС. Он принес соболезнования их семьям и родственникам сотрудника склада, также погибшего в пожаре.

«Страшный пожар, по-другому не скажешь. Всегда в таких ситуациях уповаешь на спасателей, ведь сам ничем помочь не можешь — непредсказуемая стихия. И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти. Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром — это риск»,

— написал глава города в своем Instagram.

По данным Telegram-канала «Mash», в огне погибли 38-летний сержант Максим Рябцев и старшие прапорщики 45-летний Алексей Пузырев и 46-летний Анатолий Жалнерчиков.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Всего на месте ЧП работали более 170 человек и свыше 50 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направили передвижную экологическую лабораторию «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» для замера параметров воздуха.

«Очень сложная планировка, горючая загрузка и конструктивные особенности здания. Это осложняло тушение. Внутри находится пластик, запчасти от автомобилей, картон и другие картонные материалы», — прокомментировали ЧП в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю

Глава МЧС России Евгений Зиничев направил в Красноярск специальную комиссию во главе с замминистра Ильей Денисовым. Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал на месте пожара и со ссылкой на собственников здания уточнил, что система тушения сработала, но не справилась с нагрузкой из-за стремительного распространения огня.